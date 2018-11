La inesperada reacción de Carlos Rivera en La Voz México

Ayer domingo se llevó a cabo la última etapa de las batallas del programa La Voz México. El próximo domingo 25 de noviembre iniciarán la semifinal. En el programa de ayer, sorprendió a muchos la reacción que tuvo el coach Carlos Rivera con la batalla que llevaron a cabo dos de sus pupilos.

Aneeka y Rolando, integrantes del equipo de Carlos Rivera interpretaron el conocido tema "No me ames" del cantante puertorriqueño Marc Anthony y Jennifer López. Sin embargo, a pesar del esfuerzo, el coach no quedó satisfecho con la interpretación que hicieron sobre el escenario de La Voz México.

Me van a perdonar, ninguno de mis compañeros en sus presentaciones, ha dicho lo que yo voy a decir, y a lo mejor yo soy el que menos se esperan que lo diga, pero no me gustó...a mi no me gustó.

"Yo sí me esperaba muchísimo más", resaltó Carlos Rivera.

Tras sorprender al decir que no le gustó la interpretación de Aneeka y Rolando, el coach Carlos Rivera le dio una segunda oportunidad a Aneeka en las semifinales de La Voz México.