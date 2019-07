Carlos Rivera celebra a 15 años de haber ganado La Academia

Carlos Rivera recordó uno de los mejores momentos de su trayectoria musical que hoy en día es reconocida por millones de personas a nivel internacional. Se cumplieron ya 15 años de aquel momento cuando el cantante se convirtió en el ganador de la tercera temporada de La Academia, reality musical producido por TV Azteca, donde muchos han participado pero pocos han logrado consolidr una carrera en la industria.

En la final de aquel 4 de julio de 2004, interpretó “Qué nivel de mujer” de Luis Miguel y “Esta noche es para amar (Can you feel the love tonight)” de la película animada de Disney, "El Rey León". Anteriormente Carlos Rivera dio a conocer que dio su voz a Simba para el esperado live action de "El Rey León".