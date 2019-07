Carlos Rivera dará su voz a Simba en el live action El Rey León

Carlos Rivera compartió una estupenda noticia con sus miles de seguidores en sus redes sociales; el joven intérprete tenía muy bien guardada esta sorpresa: ¡dará su voz a Simba en el esperado live action de "El Rey León". Cabe recordar que el estreno se llevará a cabo el próximo viernes 19 de julio.

"Feliz de compartirles una gran noticia, daré voz a Simba en la versión doblada al español para Latinoamérica de la nueva película de Disney El Rey León", manifestó Carlos Rivera, quien además resaltó en su post en Instagram:

El Rey León vuelve a sorprender mi vida, es mi hermoso ciclo sin fin.

Al respecto se generaron opiniones encontradas. Hay quienes señalan que Carlos Rivera era el indicado para este doblaje, mientras otros manifestaron que una cosa es ser buen cantante y otra actor de doblaje y más, tratándose de uno de los grandes clásicos de Disney ahora en live action.

"Espero el asento mexicano no se note por que dañaría la película", "nadie mejor que tú para dar vida a Simba nuevamente", "vamos a ver si funcionas, la voz de Simba resuena en nuestras mentes y espero que te hayas esforzado lo suficiente para estar a la altura de un personaje tan importante en la historia Disney. El que tengas una gran voz no significa que encajes con Simba, pero ya veremos que tan versátil eres, te deseo éxito", "los actores de doblaje de la película animada (algunos) siguen con vida, ¿por qué no los escogieron a ellos?", fueron algunos de los comentarios.

Esta no es la primera vez que Carlos Rivera da vida al querido personaje de Simba; el cantante mexicano protagonizó el musical El Rey León en España y en nuestro país; en el país europeo en 2013 y dos años más tarde se presentó en tierra azteca.

Además el cantante trabajó con Disney en el soundtrack de la película Coco al interpretar “Recuérdame”.

El director estadounidense Jon Favreau promete ofrecer otro récord de taquilla con el próximo estreno de "El Rey León", que si bien es promocionada por Disney como una película live action, en realidad ha sido hecha con gráficos por computadora de última generación.

Por ello, los famosos estudios continúan con la promoción de la cinta y recientemente publicaron las fotos oficiales del reparto, en las que los actores que darán su voz a los personajes (en la versión original) aparecen frente a los animales que protagonizan la cinta.

En las imágenes aparece Donald Glover con Simba; Beyoncé Knowles-Carter con Nala; John Oliver, Seth Rogen y Billy Eichner con Zazu, Pumbaa y Timon; y Chiwetel Ejiofor con Cicatriz; Alfre Woodard con Sarabi.

Asimismo, en las fotografías compartidas en la cuenta oficial de Instagram de Disney, se puede ver a Eric André, Florence Kasumba y Keegan-Michael Key con las hienas Azizi, Shenzi y Kamari; y Shahadi Wright Joseph y JD McCrary frente a los pequeños Nala y Simba.