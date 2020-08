Carlos Rivera deleita oídos y corazones con su voz acompañada de una guitarra, en su proyecto "Si fuera mía"

Tras llevar a su fiel legión de "Riveristas" a una asombrosa "Guerra" musical, el aclamado cantautor mexicano Carlos Rivera presenta su nuevo proyecto "Si fuera mía", que consta de una serie de sus canciones favoritas (siete en total) que grabó a voz y guitarra durante su tiempo de confinamiento. El intéprete experimenta como hubiera hecho estos temas si fueran de él, imprimiendo su voz y estilo.

"Vuelves" es el primer tema de esta espontánea idea de Carlos Rivera. Dicha canción es uno de los temas más conmovedores de la cantante española Rozalén, del disco del 2015 "Quien me ha visto". En este tema el cantautor ha encontrado algunas de las mejores expresiones de lo que hoy en día representa la canción pop contemporánea. La canción es brillante por lo expresivo de sus melodías y contundencia de sus versos, es una de esas piezas que conmueven hasta lo profundo y que ha atrapado el corazón del intérprete mexicano.

De acuerdo con un comunicado de Sony Music México, con esta producción "Carlos Rivera aprovecha el tiempo libre de la cuarentena para crear y expresar su talento artístico, sin imaginar que este pasatiempo se convertiría en un material para compartir con todos sus seguidores". El cantautor originario de Huamantla, Tlaxcala expresó:

Simplemente quise cantar mis canciones favoritas ahora que he estado encerrado, espero que lo disfruten tanto como yo.

Foto: cortesía Sony Music México

Las canciones que forman parte de "Si fuera mía" se darán a conocer semana a semana, como fue el caso de "Vuelves". Cada tema cuenta con un video en el que Carlos Rivera comparte ese momento único que se vivió durante la grabación. El material visual fue dirigido por Andrés Ibañez, grabado en los emblemáticos estudios de Sony Music que fueron ambientados en una atmósfera cálida con toques vintage que evocan a la nostalgia, el romanticismo y a la intimidad.

Este nuevo proyecto musical viene en un año artísticamente crucial para la carrera de Carlos Rivera. No sólo lanzó con gran éxito "Perdiendo la cabeza" (tema donde se reinventó dominando los ritmos latinos actuales), sino que también sacó a la luz su disco vinil "Sessions Recorded At Abbey Road", un registro único donde el cantante luce sus dotes en este legendario lugar.

Además de esto el cantante recientemente unió fuerzas con Save The Children para lanzar "Ya pasará", un motivante tema que donará todo lo recaudado a la organización no gubernamental, Save The Children, esto en favor de la niñez en México que se ve gravemente afectada por el COVID-19.

Sony Music México manifestó que "es así que las próximas semanas estaremos conociendo uno a uno estos nuevos tracks en los que Carlos Rivera pondrá su extraordinario talento vocal al servicio de estos grandes temas de pop contemporáneo. Todo con ese maravilloso toque que le ha valido el reconocimiento que tiene como uno de los artistas y compositores más importantes en su género a lo largo de México y el mundo".

