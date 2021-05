Carlos Rivera enaltece con su nuevo álbum a los iconos de la música latina

“Vengo de Huamantla, Tlaxcala, mi tierra, donde escuchaba desde niño a mis ídolos. Yo creo que de ahí hay muchos sueños que se me han ido cumpliendo y otros que ni siquiera creí que podría alcanzar. Ahora es un regalo para mi corazón y eso nadie me lo quita”.

Con 17 años de trayectoria artística, cosechando éxitos gracias a su talento y marcando generaciones desde sus inicios, el cantante, compositor y actor Carlos Rivera se ha convertido en una de las estrellas más populares de la música en México.

Nuevo disco

En conferencia de prensa desde el Auditorio Nacional, el artista de 35 años de edad compartió uno de “sus grandes sueños”: el lanzamiento de su nuevo disco tributo llamado Leyendas.

Este proyecto, Carlos Rivera lo define como “el más importante de su carrera”. Incluye temas al lado de grandes íconos como Juan Gabriel, Rocío Dúrcal, José José, Camilo Sesto, Armando Manzanero, Franco de Vita, Gloria Estefan, Luis Eduardo Aute, Mercedes Sosa, Omara Portuondo, Raphael y Roberto Carlos, con ellos se completan 14 duetos.

"Leyendas es un disco que creo que, para mí, y que lo he descrito así, es el proyecto más importante de mi carrera hasta ahora. Lo es, porque juntar a esta lista de artistas extraordinarios, leyendas de verdad, leyendas sobre las leyendas, que hayan aceptado cantar conmigo en un álbum, para mí es un regalo que se quedará en mi vida e historia. Son maestros, y cantar con ellos es una bendición, es un sueño que había tenido. Este proyecto, no tengo cómo agradecer. Estoy entusiasmado, me siento como un niño que creció con música de ellos".

¿Cómo fue el proceso de trabajar este nuevo disco, que para tu carrera es el más importante?

"Este disco fue hecho de muchas maneras. Los artistas me decían 'Carlos, la que tú quieras vamos a cantar', entonces, tuve carta abierta y me fui por canciones que tuvieran significado para mí. No me quedé solamente con la típica canción súper famosa de ellos, por eso elegí del maestro Perales Un velero llamado Libertad y no ¿Y cómo es él?, que además ya tiene muchas versiones. Luego me fui con Gloria Estefan y me fui con No puedes llegar, en lugar de Con los años que me quedan. Esa parte tampoco fue tan fácil y, pues, me dieron la carta abierta de elegir y de poder contarles mis anécdotas".

Hace 17 años diste paso a tu carrera, ¿hoy en día quién es Carlos Rivera?

"Es algo que me recuerdo todo el tiempo. Siempre trato de irme al pasado para recordarme de las raíces y lo que me ha hecho ser lo que soy ahora. Cada uno de estos artistas, hay algo que me ha dejado y lo agradezco, porque ellos están en cada parte de mi música, de mi carrera; son los artistas que realmente me han inspirado. Le conté al maestro Roberto Carlos que en el tercer concierto de La Academia canté La distancia y a partir de eso me fui al primer lugar. Yo recuerdo con mucho cariño y amor el programa porque ahí comenzó mis sueños".

¿Alguna propuesta de volver a los teatros y enaltecer tu talento actoral?

"Sí, estamos en pláticas con Alejandro Gou. Hace cinco años dejé el teatro musical para seguir con mi carrera discográfica y, pues, el teatro musical ha sido parte de mi vida y lo llevo en mi corazón y el alma. Algunas veces hemos tenido acercamientos en México, en España y Broadway, pero no ha llegado el proyecto que a mí me llene; sin embargo, cuando Álex llegó con este, sí me emocionó mucho José el soñador, es la primera obra de teatro que fui a ver y a partir de ahí yo soñé hacer teatro musical. Y, pues, obviamente, estamos en pláticas de hacer, pero al día de ayer no hemos cerrado. Sí me emociona volver a los teatros".