Carlos Rivera enamora con su 'Showman' en Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- Una mágica y esperada velada vivieron los sinaloenses la madrugada de este jueves en el palenque de la Feria Ganadera 2017, en la presentación del cantante Carlos Rivera, ex integrante de la Academia, quien actualmente se ha ganado el corazón de miles de fans por su sencillez y carisma que ha demostrado en los escenarios.

Grandes sueños

Antes de su esperado espectáculo, el cantante ofreció de la manera más amable una conferencia de prensa en donde platicó acerca de sus inicios dentro de la música, quien dice sentirse muy emocionado y agradecido con la vida y del público de seguir viviendo sus sueños. “Estoy muy contento de todo lo que ha estado pasando estos últimos años en mi carrera, ha sido de repente pareciera que todo empezó de la noche a la mañana pero no, ya son 13 años de estar picando piedra, de trabajar muchísimo y gracias a Dios la vida nos ha recompensado y queda mucho por trabajar y crecer y al menos en el camino que estoy me hace muy feliz y me da la satisfacción suficiente para seguir soñando”. Además detalló acerca de su nuevo disco Yo Creo que también forma parte de su gira, el cual concluyó con éxito y grandes sorpresas en la ciudad de Culiacán.

”El disco “Yo creo” forma parte de todo lo que ha pasado en mi historia que a veces parece que los sueños llegan de un de un día para otro pero no, en este material habla de todo lo que ha uno le toca trabajar y luchar cada día”.

Carlos Rivera durante la rueda de prensa. Foto: Melissa Martínez/EL DEBATE.

Show

Entre ansias y gritos de los fans de todas las edades, el cantante originario del estado de Tlaxcala salió al escenario conquistando con un sensual baile con el tema “Quedarme aquí” acompañado de sus bailarinas y vistiendo una traje completamente negro.

Foto: Marco Millán/ EL DEBATE.

Seguido sonó el cover de ‘Quizás, quizás’, para luego deleitar a las presentes con ‘Gracias a Ti’, una balada romántica. Carlos Rivera agradeció cada minuto a los presentes de haber asistido a su show. Las manecillas del reloj seguían avanzando y la velada se ponía más romántica.

‘Recuerdame’ la canción que interpretó para la película ‘Coco’, fue una de las más esperadas de la noche, puesto que en tan sólo unas semanas se ha colocado en el gusto de la gente a nivel mundial.

Foto: Marco Millán/ EL DEBATE.

Por otro lado, una afortunada fan tuvo la oportunidad de pasar al escenario con el cantante, quien le cantó y bailó, mientras ella permanecía sentada en una silla al centro del ruedo, lo que desató la envidia de muchas fanáticas.

Asimismo siguió la interpretación ‘Que lo nuestro se quede Nuestro’, esta como una de las canciones más populares del intérprete mexicano, por lo que fue una de las más coreadas. Carlos demostró ser uno de los ‘Showman’ con profesionalismo que hay actualmente en México y Latinoamérica, dejándolo todo en el escenario, con sus coreografías y dotes vocales, que enamoraron a más de una