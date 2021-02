Carlos Rivera estrena la nueva versión de "100 años" con Maluma y Calibre 50, la colaboración que necesitábamos

En noviembre de 2020 el cantante mexicano Carlos Rivera sorprendió con el lanzamiento de "100 años", una exquisita canción acompañada de las notas del mariachi y a dueto con el reguetonero colombiano Juan Luis Londoño Arias, mejor conocido como Maluma. Aunque fue todo un hit durante su lanzamiento y al día de hoy el video musical tiene más de 46 millones de reproducciones en YouTube, algo le hacía falta a esta canción: ¡el indiscutible potencial musical de Calibre 50!

El cantautor Carlos Rivera, originario de Huamantla, en el estado de Tlaxcala, México, lanzó una nueva versión de su canción "100 años" con la colaboración que ya conocíamos con Maluma, sumándose Calibre 50. La agrupación sinaloense de norteño-banda está conformada por Edén Muñoz, Armando Ramos, Alejandro Gaxiola y Erick García.

Tres grandes exponentes en sus respectivos géneros musicales, han hecho de la canción "100 años" todo un "boom" musical. Carlos Rivera es uno de los grandes exponentes del pop latino y de la balada a nivel internacional, Calibre 50 son de los artistas más reconocidos del Regional Mexicano y Maluma (también llamado "Papi Juancho"), una de las grandes estrellas del género urbano.

"Esta canción es la que nadie pidió, pero todos necesitábamos ❤️", "es que a esto se le llama música música, no ching....mis respetos para esta canción", "Carlos Rivera es una de las voces más prodigiosas que ha dado nuestra música mexicana, puede cantar lo que sea y que gusto que trabaje junto a Edén Muñoz, un magistral músico y cantautor con una trayectoria impecable", "si la canción ya era chida, ahora con Calibre 50 uff, arte del bueno", "eso es la música, combinar géneros sin distinciones ni prejuicios, excelente canción y viva Latinoamérica", son algunos de los comentarios en el video lyric en el canal de YouTube de Carlos Rivera.

En esta nueva versión de "100 años", el aclamado cuarteto Calibre 50 se sumó a la propuesta mezclando los arreglos de mariachi con su estilo particular de norteño-banda. Edén Muñoz, vocalista y acordeonista del grupo nacido en Mazatlán, Sinaloa hace más de 10 años, aporta un nuevo verso que habla de las esperanzas de poder recuperar una relación sentimental.

Los tres intérpretes vuelcan todo su sentimiento en esta canción de desamor de la autoría de Carlos Rivera, Maluma, Edén Muñoz, Édgar Barrera y Vicente Barco: "aunque digan que no hay mal que duró más de 100 años, no quisiera ser el primer idiota en comprobarlo, un amor como el nuestro sabes que no se ve a diario, un amor como el nuestro vale la pena salvarlo", dice una parte de la canción.

Esta poderosa colaboración se suma a la lista de grandes logros de Carlos Rivera (ganador de la tercera generación del programa musical La Academia) durante los últimos 12 meses, comenzando con el éxito de su sencillo "Perdiendo la cabeza", tema donde se reinventó dominando los ritmos latinos actuales. También sacó a la luz su disco vinil "Sessions Recorded At Abbey Road" y durante la cuarentena aprovechó su tiempo libre para crear y expresar su talento artístico, grabando su aclamado EP de covers acústicos "Si fuera mía", entre otros proyectos musicales.

Calibre 50 estrenó su nuevo álbum grabado en los tiempos del Covid-19

Recientemente Calibre 50 lanzó su nuevo álbum de estudio "Vamos bien", una producción discográfica donde sus cuatro integrantes plasman lo que vivieron en carne propia ante su contagio de Covid-19, agradecidos por seguir viviendo. En una entrevista para Debate, el cantautor Edén Muñoz compartió que tras lo vivido, aprendieron a valorarse y cuidarse mucho más, a valorar lo que tenían, "que ahora extrañamos y que en algún momento volveremos a tener, buscar el balance, ser felices como la vida se ponga".

Nos queda muy claro que todos somos vulnerables, sea a lo que te dedicas, lo que tengas, no lo que no tengas, estés arriba estés abajo, todos estamos vulnerables, por nuestro lado lo hemos aprendido bastante bien y hemos tratado de canalizar todas estas circunstancias en nuestra música, que es lo que nosotros sabemos hacer.

El lanzamiento de su nuevo álbum viene acompañado del video musical del tema "Vamos bien", donde reflejan lo que vivieron al contagiarse de Covid-19. "Es una historia que realmente nació en época de pandemia, como todos los saben, en el video quisimos darle un homenaje a todo el personal médico que ha estado al pendiente poniendo el pecho por todo el mundo", comentó el tubero Alejandro Gaxiola. "El video es una historia real de nosotros, que vivimos, nos contagiamos, que sufrimos lo que es la enfermedad en carne propia y quisimos plasmar todo lo que habíamos vivido".