Carlos Rivera graba el clásico duranguense "Por tu amor" a su estilo y logra hacerlo suyo

Carlos Rivera, por segunda semana consecutiva, emociona con nueva música a sus millones de "Riveristas" (nombre que recibe su fandom). En esta ocasión el cantante mexicano lanza "Por tu amor", un clásico de la música duranguense al que le imprime su inigualable estilo en formato acústico.

Bajo la dirección musical de Pablo Cebrián, Carlos Rivera entrega "Por tu amor" segundo tema de su proyecto "Si fuera mía", en el que el cantante ocupó el tiempo de confinamiento para grabar sus canciones favoritas a voz y guitarra.

Entre los siete temas escogidos para este proyecto destaca "Por tu amor", canción de Eduardo Urbina y José Lugardo del Toro, integrantes de la banda de Regional Mexicano Alacranes Musical. En esta canción Carlos Rivera muestra una vez más ese talento interpretativo y artístico que lo ha hecho un referente del pop en español.

Así como el sencillo anterior, "Por tu amor" cuenta con un íntimo video grabado en los estudios de Sony Music bajo la dirección de Andrés Ibáñez, un registro con el que Carlos Rivera comparte ese momento único que se vivió durante la grabación. El video ya disponible en su canal de YouTube, deja ver esa pasión con la que Carlos vive la música. Sobre este proyecto, "Si fuera mía", el cantante comentó anteriormente:

Son las que más me gusta cantar y las he grabado solo con una guitarra y con mi estilo. Por eso le he puesto al proyecto el título 'Si fuera mía', porque las hice sonar como si fuera una de las mías.