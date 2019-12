Carlos Rivera muestra su apoyo a Yuridia ante su fobia social

Carlos Rivera y Yuridia son egresados del reality musical La Academia; ambos son de los grandes cantantes del momento. Además de colegas artísticos mantienen una amistad. Tras confesar padecer "fobia social" y que se retirará de los escenarios luego de un altercado que vivió con una reportera de Ventaneando, el intérprete mostró todo su apoyo a la sonorense.

"Yo a Yuridia la adoro, sé de eso que ella vive porque la conozco desde hace mucho tiempo, estoy seguro que igual poco a poco lo va a ir superando, pero obviamente lo de ella es un talento que se merece todo", comentó Carlos Rivera en una entrevista para el Programa Hoy.

Ante los señalamientos, los conductores de Ventaneando han respondido a Yuridia. Pati Chapoy le ha sugerido buscar ayuda profesional, asegurando que la cantante en realidad no padece "fobia social".

"Es su peor enemiga, Yuridia es su mayor autosaboteadora, ella misma se hace pedazos todo el tiempo, el talento le estorba", manifestó Daniel Bisogno. Por su parte Pedro Sola, mencionó que la ex académica ha tenido una pésima actitud con los medios de comunicación desde un principio.

¿Qué es la foba social?

Es un trastorno mental crónico en el que las interacciones sociales causan una ansiedad irracional. Para las personas con trastorno de ansiedad social, las interacciones sociales cotidianas son motivo de ansiedad irracional, miedo, timidez y vergüenza.

Los síntomas incluyen miedo excesivo a situaciones en las que uno puede ser juzgado, inquietud por pasar vergüenza o sufrir una humillación, y preocupación por ofender a alguien.

Anteriormente Yuridia contó en un Instagram Live "a mí me asusta mucho, porque a mí no me gustan las confrontaciones y hacen 'Pancho' para después tener su nota y poder inventarle a la gente y poder contarles algo que no es. Cuando estaba cantando me sentí súper bien y cuando llegué a mi cuarto otra vez me sentí triste por lo que había pasado en el aeropuerto".

Yo sé que ya me ha pasado muchas veces y bueno avisarles que ya el próximo fin de semana se va a acabar la gira y no sé cuándo voy a volver.

"Yo creo que esta situación está afectando mi salud y me quiero sentir mejor, quiero estar bien, obviamente los quiero por todo lo que me han dado y esta gira estuvo increíble, pero yo ya no puedo prometer algo que no puedo cumplir".