Carlos Rivera recuerda con mucho orgullo sus orígenes en La Academia

Carlos Rivera empacó la poca ropa que tenía, así como muchos sueños, en su maleta. Recibió la bendición de su mamá allá en su hogar en Huamantla, Tlaxcala. En ese entonces tenía 18 años de edad. Acudió al casting para la tercera generación del reality musical La Academia; ya dentro de este proyecto demostró su potencial artístico, lo que lo llevó al tirunfo.

En sus redes sociales Carlos Rivera compartió un significativo video de aquella noche cuando se convirtió en el ganador de la tercera generación de La Academia. Dicho video también tiene imágenes de lo que ha logrado a lo largo de estod 16 años de trayectoria musical.

16 años de historia...las imágenes dicen más que las palabras. Gracias por estar en cada momento acompañándome, los primeros 16 de toda una vida, los amo mis Riveristas.

Carlos Rivera recibió muchos mensajes de felicitaciones de parte de sus Riveristas y colegas del medio artístico, pero sin duda alguna, uno de los más especiales fue el de su hermosa novia Cynthia Rodríguez.

Felices XVI guapo, celebro tu vida y tu talento todos los días, eres el mejor ejemplo de que todo es posible y lo mejor que le pudo pasar a mi vida ❤️.

La final de la tercera generación de La Academia se llevó a cabo el 4 de julio de 2004; en aquella inolvidable noche, Carlos Rivera interpretó "Qué nivel de mujer" de Luis Miguel y "Esta noche es para amar (Can you feel the love tonight)" de la película animada de Disney "El Rey León".

El evento tuvo lugar en el Centro de Convenciones de Acapulco, Guerrero. Dulce y Melissa obtuvieron el segundo y tercer lugar respectivamente, dejando a César en cuarto, Leticia en quinto e Israel en sexto lugar.

Tras su triunfo en La Academia, en 2005, firmó contrato con Sony Music, compañía que en ese año tuvo una alianza estratégica con BMG Entertainment; a partir de ese momento Carlos Rivera marcó el inicio de una carrera dentro de la industria musical.

