Carlos Rivera revela por qué habría rechazado ser Vicente Fernández en bioserie

México. El cantante mexicano Carlos Rivera fue entrevistado en el aeropuerto de Ciudad de México y varios medios le preguntaron por qué no aceptó ser Vicente Fernández en su bioserie.

De acuerdo a información en varios portales de noticias, Rivera, quien surgió como cantante en el reality show La Academia, confesó que jamás recibió invitación para formar parte de la serie de "El Charro de Huentitán".

“No, ni siquiera me invitaron, no sé de dónde lo sacaron. Mira, me han invitado realmente a todas las series o películas de algunos artistas, pero la verdad es algo que me gustaría hacer."

Carlos Rivera, cantante de éxitos musicales como Regrésame mi corazón y Otras vidas, se sincera y refiere que actuar en series no es algo que le llame la atención porque lo suyo es la música, básicamente.

"No son proyectos que a mí me llamen la atención mucho, la verdad. No aceptaría ningún papel que tenga que ver con un artista ya conocido, porque no.”

Carlos Augusto Rivera Guerra, nombre completo del artista, es originario de Huamantla, Tlaxcala, y además ha destacado en el mundo del espectáculo como compositor y actor.

Inició su carrera artística al salir ganador del programa de telerrealidad de La Academia, en 2004, y hoy en día es reconocido como uno de los mejores cantantes de México.

En su faceta de actor ha participado en obras musicales como Bésame mucho, Orgasmos, la comedia, La bella y la bestia y El rey León.

Carlos cuenta con varias producciones musicales y a finales de mayo de 2021 dio a conocer una más llamada Leyendas, el cual es un homenaje a grandes cantantes de la música como Armando Manzanero, Raphael, Rocío Dúrcal y Juan Gabriel.