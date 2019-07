Carlos Rivera se habría casado con Cynthia Rodríguez en Coahuila

Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez aparentemente se casaron en una ceremonia muy íntima a la que habrían asistido muy pocas personas. Fue durante la tarde de hoy en el programa Ventaneando de Televisión Azteca, donde el conductor Daniel Bisogno dio a conocer esta noticia.

“Según la persona que me cuenta fue en la tierra de ella, allá en Monclova, Coahuila, y nada más eran como 20 personas que era la familia de ella y creo que la mamá de Carlos, y así con muy allegados y así supuestamente lo hicieron, pero no se sabe, ya ves que luego dicen y no”, comentó el presentador de televisión.

Al parecer el festejo por el enlace nupcial de Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez fue algo muy sencillo y pequeño: “se juntaron en la fiesta y toda la cosa, y la mamá de Carlitos dicen que lloró bastante. El caso es que fue todo muy chiquito y toda la cosa, sí bailaron y todo entre ellos”.

Recientemente en sus redes sociales, ambos cantantes compartieron en sus respectivas redes sociales, fotografías y videos de un viaje que hicieron juntos por paradisíacos lugares de Italia y Grecia. Supuestamente este viaje no habría sido otra cosa más que su luna de miel.

Hasta el momento ninguno de los dos ha comentado nada al respecto.

Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez han mantenido su relación amorosa con un bajo perfil; en redes sociales en ocasiones se dedican amorosas palabras pero al día de hoy, no han compartido alguna fotografía juntos.

En marzo pasado en una entrevista para el programa Todo un show de TV Azteca, el cantante habló como muy pocas veces sobre su relación con la hermosa actriz, cantante y conductora de televisión. "Es única, creo que hay personas que son perfectas para ti, tal vez no es que sea perfecta, pero para mí lo es".

Carlos Rivera comentó que la plenitud y felicidad que vive al lado de Cynthia Rodríguez, lo plasma en sus canciones. “Por eso es que escribo lo que escribo. Tengo hoy la vida que yo había soñado siempre”. En varias ocasiones ha sido criticado por "ocultar" su romance, señalando que él no esconde nada, solo cuida lo que tiene.

Es porque lo nuestro se queda en nosotros. Yo no escondo y de hecho nosotros no escondemos, siempre he dicho: ‘nosotros protegemos que es diferente’.