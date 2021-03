Carlos Rivera supuestamente le plantó beso a ex alumno de La Academia

Tremendo escándalo el que se le armó a Carlos Rivera de 34 y es que Fabrizio Presley ex alumno de La Academia segunda generación, desató polémica al revelar para la revista Tv Notas, que supuestamente el cantante de talla internacional lo besó hace varios años.

De acuerdo con Fabrizio Presley de 40 años todo ocurrió después de que la producción de la tercera generación de La Academia lo invitó para que formara parte de su equipo a lo que él aceptó, conociendo a todos los alumnos en su momento, entre ellos a Carlos Rivera a quien consideró una persona muy cálida.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

En una ocasión Fabrizio Presley acudió junto a su madre a una plaza, donde se topó con Carlos Rivera quien de la nada supuestamente le plantó un beso al también cantante, quien de inmediato se quedó sorprendido por la acción del también coach de La Voz México.

Leer más: Carlos Rivera actuará este verano en el festival Starlite de Marbella

Se me acercó más y dije: 'Me va a dar un beso en el cachete', no me hubiera resultado raro porque tengo amigos italianos y franceses que así se despiden aún entre hombres, pero esta vez no era eso, dijo Fabrizio Presley para Tv Notas.

Aunque dicha acción al parecer fue hace varios años Fabrizio Presley podría causar polémica en el mundo de Carlos Rivera, pues hace unas semanas Mhoni Vidente dio a conocer en una de sus predicciones que el cantante tuvo que ver algo con Juanpa Zurita en el pasado.

Carlos Rivera al parecer le dio un beso a Fabrizio Presley/Instagram

Hasta el momento Carlos Rivera no ha dicho nada, pero es muy común que el cantante hable de su vida privada ante los medios, pues en este aspecto ha sido muy reservado desde que saltó a la fama internacional.

Leer más: Muere ex alumno de La Academia Bicentenario víctima de Covid-19

Cabe mencionar que Carlos Rivera actualmente mantiene una relación con la conductora de Venga la Alegría, Cynthia Rodríguez desde hace varios años, pero este romance siempre se ha mantenido alejado del ojo público.

López Obrador se equivoca al no atender las demandas de las mujeres mexicanas

Suscríbete aquí a Disney Plus