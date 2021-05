Carlos Rivera une a las generaciones de ayer y hoy, con la música de grandes "Leyendas"

Carlos Rivera, quien se perfila para ser toda una leyenda en el mundo musical, reúne en un solo álbum a 14 grandiosas leyendas que han acompañado a varias generaciones, 14 extraordinarios artistas en toda la extensión de la palabra.

"Para nada me considero una leyenda, me faltan muchos años", expresó el cantautor mexicano Carlos Rivera en una conferencia de prensa en la que Debate estuvo presente. Para él considerar a un cantante como leyenda, tiene que tener una cantidad de años de carrera "como los tienen los maestros a quienes hemos homenajeado, yo creo que todos los que están aquí (en su nuevo álbum) tienen por lo menos 40 años de carrera y que sobre todo al día de hoy muchos de ellos siguen vigentes en nuestra música".

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

El joven intérprete de 35 años de edad y originario de Huamantla, estado de Tlaxcala, lanza su nuevo álbum "Leyendas", el que considera hasta el momento su mejor trabajo de estudio, una producción musical donde tuvo el enorme placer de realizar duetos con artistas como el cantautor español José Luis Perales, con la cantautora cubana Gloria Estefan, con el cantautor brasileño Roberto Carlos e incluso, pudo grabar con el cantautor mexicano Armando Manzanero antes de su fallecimiento.

Leer más: El cantante español Rayden, en el punto más maduro y endulce de su trayectoria musical

Varias personas le han comentado el por qué no grabó para este disco con "x" o "y" cantante que también son considerados leyendas de la industria musical, a lo que él responde: "hay grandes leyendas pero para mí eran como muy jóvenes todavía como para considerar una leyenda de este tipo, por eso digo que ellos (a quienes incluyó en su álbum) son leyendas sobre las leyendas".

En su nuevo álbum "Leyendas", Carlos Rivera está al lado del cantante español Miguel Rafael Martos Sánchez, mejor conocido como Raphael, quien está cumpliendo 60 años de carrera, con la cantante cubana Omara Portuondo, tiene 90 años de edad y sigue cantando, marcó toda una época con el Buena Vista Social Club en Cuba y en el mundo, "ahí es donde para mí cabe la palabra 'leyenda' y es un homenaje desde mi punto de vista, como un artista de una generación de ahora que homenajea a los grandes que marcaron ese camino y que son obviamente mi meta de vida".

Como le dije a Omara Portuondo: 'yo quiero ser como usted, yo quiero llegar a su edad pero solo si es como usted, si no, ni para que'.

Carlos Rivera ha lanzado seis álbumes de estudio. Foto: cortesía Marco Castro / Sony Music México

Carlos Rivera grabó su álbum "Leyendas" entre las restricciones por la pandemia, sin embargo, pudo viajar a España y Miami, Florida para reunirse con varios de estos grandes cantantes. Personalmente estuvo en el estudio de grabación con Franco de Vita, Raphael, José Luis Perales, José Luis Rodríguez "El Puma" y con Gloria Estefan. En el caso de Omara Portuondo y Roberto Carlos, enviaron su grabación desde Cuba y Brasil, respectivamente, ya que por las restricciones ante la contingencia sanitaria, no pudo viajar a estos países.

Con respecto a los duetos con Rocío Dúrcal, José José, Mercedes Sosa y Luis Eduardo Aute, "son cuatro voces que se usaron y se unieron a mi voz". El álbum también incluye dos bonus track, uno con Juan Gabriel y el otro con Camilo Sesto, canciones que Carlos Rivera grabó para estos fallecidos intérpretes hace unos años que ahora retoma para su nuevo disco.

"Así es como pudimos armarlo, todo un viaje, toda una odisea, pero creo que eso me hace todavía más feliz de poder decir 'tenemos este disco, lo hicimos a pesar de todo', estoy más que entusiasmado, me siento como un niño chiquito, porque siento que también es un regalo para aquel niño que creció escuchándolos a ellos".

Carlos Rivera, el dueto con Armando Manzanero y la comida yucateca que quedó pendiente

El primer artista que aceptó participar en el álbum "Leyendas" de Carlos Rivera, fue el cantautor yucateco Armando Manzanero. En cuanto aceptó pidió que le enviaran la canción.

A los pocos días me llamó y me dijo: 'Carlitos ya grabé la canción, ¿cuándo nos vemos?, vamos a comer comida yucateca', me duele en el alma no haber podido verlo después de eso, no haber podido hacer esa comida como lo habíamos planeado.

Carlos Rivera, quien fue el absoluto ganador de la tercera generación de La Academia, dijo con mucho orgullo y humildad, que el maestro Armando Manzanero le dio muchos regalos en vida, como el haber cantado con él en Chichén Itzá durante la celebración de sus 70 años de trayectoria artística, ir a su casa y que en su piano "me cantará canciones que había escrito para mi voz, grabar 'Sabía usted' elegida de esa selección que hizo para mí, cantamos en algunas ocasiones, pero convivimos también mucho y de verdad el cariño con la que él hizo esta colaboración, yo no tengo como agradecerlo".

Es inmensa su alegría de tener "Todavía" a dueto con Armando Manzanero en su álbum "Leyendas", porque fue un homenaje que le hizo en vida, algo que también le da mucho valor a esta producción discográfica.

"Cuando los artistas ya no están, estas grandes leyendas, todo mundo quiere homenajearles y habla de la tristeza de que ya no están, pero cuando están aquí es cuando realmente hay que darles esos honores, esos aplausos, ponerlos en ese lugar que ellos se merecen, eso desde mi punto de vista, desde mi trinchera, yo quise homenajearlos en un momento en el que mi carrera me permite poder acercarme a ellos y que ellos también a su vez, miren hacia mi carrera y digan 'acepto cantar contigo'".

"Leyendas" es un regalo para el corazón, un álbum que Carlos Rivera quiso hacer para unir a las familias, para tener un punto de encuentro, un punto en común, donde la música de siempre, "esa con la que hemos crecido, la que está en nuestro ADN, vuelva a sonar y vuelva a tener esa continuidad en las nuevas generaciones que ahora escuchan mi música".

Leer más: La Arrolladora Banda El Limón no se estanca, se renueva; para muestra "En contra de mi voluntad"

El joven cantautor presentó sus "Leyendas" en un lugar muy significativo para él, el Auditorio Nacional de la Ciudad de México. "Donde todos los artistas, incluyéndome, que están en este disco, han pisado alguna vez, este lugar que además lleva tanto tiempo sin tener un concierto y hoy, el hecho de escuchar los ecos de las voces de todos los artistas que hemos pasado por aquí, tiene un sentimiento muy profundo y muy especial.

Carlos Rivera se puso nostálgico y recordó que la primera vez que piso el escenario del Auditorio Nacional, fue para acompañar al cantautor venezolano Franco de Vita. En otra ocasión conoció en este mismo escenario al cantautor mexicano Juan Gabriel y además pudo cantar con él.

"Homenajear a José José teniéndolo en primera fila o venir a ver al maestro José Luis Peralta con mi mamá, sentados ahí en las butacas, tantos y tantos recuerdos que hoy estar sentado aquí, con este lugar al fondo y con un proyecto como este, me llena de alegría y de felicidad compartírselo a ustedes".