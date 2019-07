Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez viven una escapada romántica

Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez organizaron sus respectivas agendas de trabajo para poder darse una escapada romántica al viejo continente, donde han visitado paradisíacos lugares de Italia y Grecia. Fieles a su modus operandi los cantantes no comparten alguna fotografía juntos, pero sí postean imágenes o videos en sus respectivas redes sociales en el mismo lugar.

En sus Stories de Instagram recientemente mostraron a sus miles de seguidores, algunas imágenes desde Santorini, Grecia donde ambos lucieron cuerpazos.

"Así se siente la felicidad, vamos a sonreír juntos cada día", expresó la hermosa Cynthia Rodríguez, recibiendo muchos halagos por parte de sus followers.

Asimismo publicó un video en sus Stories donde lució un sexy y diminuto bikini color rojo, resaltando su escultural anatomía.

Carlos Rivera también compartió una serie de videos, donde podemos verlo disfrutando del mar Egeo, antes de retomar su exitoso Guerra Tour 2019 por España. "Enamorado de Santorini", resaltó en uno de sus post en Instagram.

Por otra parte, hace unos días Carlos Rivera celebró desde Venecia, Italia los 15 años que se cumplieron de su triunfo en la tercera generación de La Academia. En sus redes sociales comentó: "Hoy es un día muy especial, hoy hace 15 años...increíble, ¿Verdad? Gracias por acompañarme a soñar y a hacer tantos sueños realidad. El destino nos trajo hasta aquí para revivir".

Junto con estas palabras Carlos Rivera publicó un video con uno de los performance que llevó a cabo en la final de la tercera generación de La Academia, así como el momento cumbre donde se da a conocer que era el absoluto ganador.

Ante la infinidad de mensajes de felicitaciones, el intérprete manifestó en otro post: "gracias a todos por los mensajes tan lindos que recibí. La verdad, veo este vídeo y me sigo emocionando como si acabara de suceder. La Academia en ese momento fue mi más grande sueño y se me cumplió de la mejor de las maneras".

Fueron cuatro meses de los mejores de mi vida, recién cumplía 18 añitos y tenía un mundo de ilusiones, allí conviví, aprendí y crecí junto con mis compañeros y maestros.

"La noche del 4 de julio del 2004 no solo gané La Academia, mi vida cambió para siempre y la tengo grabada en mi alma. Estoy muy orgulloso de haber pertenecido a La Academia, Tercera Generación. Los momentos maravillosos que viví en esa casa y en ese foro no los cambiaría por nada...han sido 15 años de mucho esfuerzo, de cosas maravillosas y otras no tanto pero como decía nuestro himno: “cuesta subir la cuesta”, y después todos estos años, solo puedo decir que todo valió la pena, gracias".