Carlos Rivera y Maluma unen sus voces con el tema ranchero 100 años

Maluma de 26 años y Carlos Rivera de 34, causaron emoción en redes sociales al estrenar la canción 100 años, el cual está siendo un hit en YouTube, pues se convirtió en tendencia, ya que desde hace tiempo, los fans deseaban ver una colaboración entre ambos, por lo que decidieron cumplir dicha petición,

En el video se puede ver a Carlos Rivera, muy entonado a lado de un mariachi al igual que Maluma, quien es el que aparece primero en el video con su look urbano, pero sin quitarle la seriedad al tema, mientras que Carlos Rivera con una imagen más discreta es quien le hace segunda al colombiano que no canta nada mal las rancheras acompañado de mariachi.

El video 100 años está a punto de llegar al millón de reproducciones y los fans de ambos cantantes, están muy felices por la nueva colaboración la cual ya tenían rato esperando, pues en el pasado Maluma, ya había cantado música ranchera, pero fue hasta hace poco que se animó a grabar dicho género y con Carlos Rivera.

"Estoy gratamente sorprendido por esta colaboración y admito no ser tan fan de la música de ninguno de los 2, me da orgullo que Carlos Rivera pone en alto el nombre de México", "Que temazoo y Maluma esta a un gran nivel, es muy natural y fluido para no ser su género, me encanto", "Gracias Mi colombiano bello Maluma por cantar nuestra música Mexicana, les quedó increíble la canción, vamos a reproducir para que sea todo un éxito!!", les escribieron a ambos cantantes.

Otra de las cosas que nos sorprendió de ambos cantantes es que tienen una gran amistad, pues en historias que circulan en redes sociales, se puede ver la gran amistad entre ambos artistas, quienes son único para cada uno de sus países o sea México y Colombia.

Aquí dos amigos que llamaron a un mariachi y con un par de tequilas quisieron cantarles una ranchera. Te quiero y te admiro muchísimo #PapiJuancho Gracias por invitarme a cantar esta canción contigo. #100Años México y Colombia, un solo corazón, escribió Carlos Rivera en una foto a lado de Maluma cuando ambos estuvieron en LA Voz, pues como muchos saben, ellos fueron coaches.

Estos artistas no solo nos sorprenden con el talento que se cargan, sino por ser unas cantantes muy centrados en sus proyectos y alejados de los escándalos, por lo que sus fans consideran que ya es tiempo de que siente cabeza, pues hace unos días Maluma subió una foto a lado de su ahijado, por lo que decidió preguntarles a sus fans como se miraba de papá.

Y aunque para el colombiano solo se trató de un juego sus fans le hicieron saber que se miraba bien como papá, por lo que fue bombardeado de mensajes para que de inmediato se convirtiera en papá, pues según ellos le asentaría muy bien a Maluma.

"Siempre te imagino como el padre de mis hijos", "Ya eres todo un papacito sin necesidad de hijos", "Yo como mamá de tu hijo y tú esposa me voy a ver mejor", "No aún no te ves como padre, siga disfrutando la vida como hombre solteríto sin compromisos", le escribieron a Maluma al ver la tierna foto que tiene con su ahijado.

Mientras tanto a Carlos Rivera ya lo quieren ver casado y con hijos junto a su novia Cynthia Rodríguez, incluso en una vez se dijo que ambos se casaron, pero de inmediato la conductora salió a desmentir la noticia.