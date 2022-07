Carlos Santana: artistas reconocidos con los que ha hecho colaboraciones musicales

El guitarrista mexicana Carlos Santana es considerado uno de los mejores artistas de todos los tiempos. Anteriormente, la revista Rolling Stone, conocida como "la biblia de la música", considera, lo posicionó en la posición número 15 de su lista "los 100 mejores guitarristas de todos los tiempos", en la que también fueron incluidos Jimi Hendrix, B. B. King, Eric Clapton, Chuck Berry y Kurt Cobain.

Ganador de 10 premios Grammy y tres Latín Grammy, Carlos Santana ha vendido más de 100 millones de álbumes en todo el mundo. Cabe resaltar que sus producciones discográficas "Santana" (1969) y "Abraxas" (1970), están catalogados dentro de los mejores álbumes de todos los tiempos.

A lo largo de su trayectoria ha conquistado al público con canciones en géneros como el rock latino, blues rock, jazz rock, rock psicodélico, free jazz y rock instrumental. Asimismo, ha realizado colaboraciones con diversos artistas como Tina Turner, Samuel Rosa, Los Fabulosos Cadillacs, Macy Gray, Gloria Estefan, Seal, Romeo Santos y muchos más.

Una de sus colaboraciones más icónicas es "Corazón espinado" con la banda mexicana de rock Maná. Fue escrita, producida e interpretada por Fher Olvera, y se incluyó en el álbum "Supernatural" del aclamado guitarristas originario de Autlán de Navarro, estado de Jalisco, México, convirtiéndose en un gran éxito en países de habla hispana.

Carlos Santana lanzó una versión de "La flaca", canción del grupo de rock español Jarabe de Palo, con el cantante colombiano Juanes.

Otras de sus grandes colaboraciones han sido "Illegal" con Shakira, "Into the night" con Chad Kroeger de Nickelback, "The game of love" con Michelle Branch y "Smooth" con Rob Thomas.

Para su galardonado álbum "Supernatural", lanzado a fines de la década de los 90's, Carlos Santana colaboró con Eric Clapton, Dave Matthews, Everlast, Lauryn Hill, entre otros.

La lista de colaboraciones de Carlos Santana es extensa. El guitarrista mexicano ha sido distinguido con una estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood, con premio Kennedy Center Honors, como Persona del Año de La Academia Latina de la Grabación, con un Premio Billboard Latino a la Trayectoria Artística, en el Salón de la Fama de California, con el Premio Billboard Espíritu de la Esperanza y otros más.