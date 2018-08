Carlos Sarabia: Estoy feliz de lo que está pasando

Mazatlán.-El cantante Carlos Sarabia suma otro logro en su carrera al plasmar sus huellas en Galería Plaza de las Estrellas, en la Ciudad de México, la tarde del viernes. En entrevista con EL DEBATE, compartió sentirse muy contento de recibir esta distinción en su etapa como solista y tras haber sido vocalista de varias agrupaciones de Sinaloa.

Emocionado

En entrevista por vía telefónica desde la Ciudad de México, expresó: “Me siento feliz, muy halagado de haber sido tomado en cuenta. Me había tocado estar con tres de las agrupaciones, pero solo como parte de El Recodo, Los Recoditos y Estrellas de Sinaloa. Por primera vez plasmo mis huellas; estoy contento, feliz de que las cosas se estén dando en este momento de mi carrera. Es una distinción muy bonita”.

Refirió que Plaza de las Estrellas es muy querida por la gente, ya que ahí han plasmado sus huellas una gran cantidad de famosos. “Cada logro que va pasando en la carrera es muy padre. Aquí lo más importante es el apoyo de la gente. Estoy agradecido y contento”.

Proyectos musicales

Adelanta que lanzará varias canciones en los siguientes días en las plataformas digitales. “Son tres temas inéditos que se van a lanzar en redes. Uno se llama Cómo no amarte, es de Luis Ibarra. Uno de mi autoría, que se llama Llegué para quedarme, es una rancherita tipo corrido. Habla de esas personas que son envidiadas por el trabajo que han hecho, que siempre la gente está hablando de ellas. La otra canción es Casi me enamoro.”

El artista se dijo satisfecho con los logros que se han dado en la etapa de productor. Comparte que a lo largo de varios años en la música ha participado en la producción de varios artistas. “Me encanta la producción, estoy feliz de poder iniciar esta etapa, donde podemos apoyar a nuevos talentos, a gente que tiene muchas ganas de triunfar y no se le había dado la oportunidad, hacer una compañía mazatleca. Sabemos que en Mazatlán hay mucho talento que podemos exportar. Estamos con muchas ganas de que los artistas que apoyo lleguen a un buen lugar y crezcan en la música”, concluyó.