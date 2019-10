Carlos Sarabia: Me tardé en lanzarme de solista por miedo

Mazatlán.- El cantante Carlos Sarabia se encuentra en proceso de grabación de su disco que se llamará En Transición, el cual incluirá 13 temas, dos en versión sierreño, que se titulan Recordándote y Quisiera perdonarte. Todos los demás serán con banda. El primer sencillo, Mientras me voy, lo lanzará en los siguientes días.

“La canción habla de disfrutar la vida mientras nos vamos de este plano, de pasarla con la familia. Este tema me atrapó, va a ser la punta de lanza para nuestro nuevo disco y el que viene. Estamos tratando de hacer una carrera amplia, desde el punto de vista musical”, refirió en entrevista con EL DEBATE.

Dijo que quiere ser reconocido como José José, de quien tuvo la fortuna de grabar un popurrí hace años, junto a “El Mimoso”, mientras se encontraba en la banda El Recodo como vocalista. En esa ocasión grabaron Almohada, Amar y querer, El triste y Preso.

“El disco que voy a lanzar a principios del año lo tengo grabado hace seis meses, en el cual se tenía preparado un homenaje a José José. Es un popurrí y teníamos la intención de presentárselo, pero lamentablemente falleció.”

Foto: Maribel Arredondo

¿Qué novedades trae el material que alistas?

Es un disco en el que vienen varias coautorías. Es un disco que la gente ya esperaba, tenían ganas de canciones inéditas de un servidor. Tenía rato que no grababa un álbum así, es el quinto en las diferentes etapas de solista. Al salir de El Recodo grabé mi primer disco como solista. Lo realicé en Estados Unidos y fue un disco ranchero que se llamó Tú y yo.



¿Cómo se dio la oportunidad de ser vocalista de El Recodo?

Llegué a la oficina pidiendo que me apoyaran con un proyecto de tecno-banda, pero ellos me invitaron a trabajar con banda El Recodo. Cuando me entrevista doña Chuyita y me pide que le cante un tema, yo me miraba cantando en el escenario con la banda Machos. Tuve una experiencia impresionante con El Recodo, para mí sigue siendo la número uno.

De ahí entras a Los Recoditos, ¿cómo fue ese proceso?

Tomé la decisión de regresar a la oficina. Tuvo mucho que ver con mi familia, tomamos el reto, con la intención de ver lo que podíamos hacer. Pudimos hacer un gran trabajo. Pude haber trabajado como solista, pero tenía la necesidad de cerrar el ciclo negativo, entre dimes y diretes, en la famosa demanda. Tuvimos varios éxitos con Recoditos, canciones que la gente se quedó con ellas, como La escuelita. Esto gracias al equipo que se hizo con mis compañeros y “El Flaco”.

¿Cómo te sientes de haber sido parte de la historia de la banda El Recodo, que celebra 80 años?

Me siento muy contento. Siento que viví una de las mejores etapas con la banda, sin menospreciar lo que han hecho otros, a partir de lo que grabamos “El Mimoso” y yo. Visitamos los cinco continentes, nos tocó vender millones de copias. Formé parte del legado de la banda a pesar de que estuve cinco años con ella. Salí de la agrupación porque tenía la necesidad de seguir creciendo.

¿Por qué te tardaste tanto para lanzarte de solista?

Porque siempre tuve miedo; miedo de fallarle a mi familia, del proceso que lleva el posicionamiento del nombre. No era justo que yo los llevara en ese proceso. Hoy entiendo que debimos haber aguantado juntos. Por eso siempre acepté estar con las agrupaciones que me llamaron. Estuve con Estrellas de Sinaloa, con Los Recoditos y La Adictiva.