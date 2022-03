Carlos Sarabia y Charlie Pérez representarán a músicos de banda

Si hay quienes resultaron afectados de manera directa con la pandemia derivada del Covid-19 al suspenderse los conciertos fueron los músicos. Al no haber eventos, sus ingresos se paralizaron. Pensando en esos problemas se fundó la Asociación Mexicana para el Desarrollo del Músico de Banda Sinaloense, la cual tiene a los cantantes Carlos Sarabia como presidente y Charlie Pérez como secretario general, para que a través de esta, los instrumentistas sean apoyados.

¿Cómo unirse a la asociación?

En una conferencia de prensa encabezada por ambos cantantes, se anunciaron los requisitos para que todo aquel músico de banda que guste afiliarse lo hagan de manera gratuita mediante una plataforma que se habilitará, donde uno de los perfiles del interesado es que tenga experiencia en el género y que compruebe que es un instrumentista independiente o que pertenezca a una agrupación, dígase reconocida nacionalmente o de manera local.

Los beneficios que tendrán son: Seguro Social, educación, alimentación, gastos de salud médica particular y créditos bancarios o automotrices, por mencionar algunos. Carlos Sarabia comentó que este organismo se fundó luego de que la crisis de salud paralizó a quienes ofrecen conciertos musicales y que sus bolsillos se vieron afectados al no tener ingresos económicos para el sustento de sus familias, además de dignificar a la música de banda dentro de la cultura y no solo en el tema comercial. Se busca, destacó, que se hable de Mazatlán y de Sinaloa a internacionalmente de este género.

Los cantantes y demás integrantes de la Asociación.

Convenios

Durante el encuentro con los medios de comunicación, se anunció que ya se cuenta con 20 empresas, las cuales ayudarán a que todo los objetivos del organismo se cristalicen, que facilitarán a los agremiados sus productos y servicios.

Carlos Sarabia y Charlie Pérez, ambos exvocalistas de banda El Recodo, agradecieron a cada uno de los miembros de la asociación por la disposición que han mostrado, para integrarse a sumar esfuerzos y que el recién nacido proyecto logre buenos resultados.