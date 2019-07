Carlos Trejo y Alfredo Adame se agarran a golpes previo a pelea

Alfredo Adame y Carlos Trejo volvieron locas la redes sociales luego del zafarrancho que se vivió hace unos momentos en una conferencia de prensa,donde ambos pondrían la fecha oficial de su pelea.

En el lugar se encontraban varios medios de comunicación, quienes fueron testigos de la pelea, y es que mientras se decían cosas ambos se tramaron en pleno lugar llegando a los golpes por lo que la seguridad del lugar tuvo que intervenir.

Por si fuera poco el cazador de fantasmas le arrojó una botella de agua al actor provocándole una enorme herida entre la ceja y la nariz dejando a todos impactados, pues tacharon a Trejo de agarrar desprevenido al histrión, quien se fue de inmediato a urgencias ya que comenzó a sangrar.

Además, Adame grabó un video dirigiéndose al hospital y dando sus primeras declaraciones sobre la pelea tachando a su rival de poco hombre por haberlo golpeado de manera desprevenida.

Alfredo Adame @aadameoficial resulta lesionado en la frente tras recibir un botellazo lanzado por Carlos Trejo @ct_caza; la conferencia termina abruptamente. En este momento Adame esta siendo atendido por paramedicos pic.twitter.com/QGZB6nJqd4 — TelevisaEspectáculos (@TvsEspectaculos) 10 de julio de 2019

"Deja de profesionalismos de escrúpulos de todo es un mamarracho, un mal viviente que así ha vivido toda su vida yo estaba en la conferencia de prensa estaba hablando y de repente me aventó un botellazo totalmente descuidado, un botellazo que me pegó aquí arriba y me abrió ahorita vamos al hospital me van a dar yo creo unos dos, tres puntos...", dijo para Tv Notas.

Recordemos que el pleito de ambos famosos comienza desde hace varios años atrás cuando Alfredo Adame y Carlos Trejo comenzaron a trabajar juntos, pero fue el rompimiento que el actor tuvo con Susan Quintana lo que volvió a desencadenar su rivalidad.

Se arma el zafarrancho durante la conferencia para dar a conocer últimos detalles de la pelea que sostendrá Alfredo Adame @aadameoficial y Carlos Trejo @ct_caza en el show que han titulado “AJUSTE DE CUENTAS” pic.twitter.com/P8nwfbF6tu — TelevisaEspectáculos (@TvsEspectaculos) 10 de julio de 2019

Y es que en varios programas de televisión ambos se amenazaron e incluso propusieron enfrentarse una pelea, pero se comenzó a decir en redes sociales que solamente querían publicidad para sus carreras, aunque la fuerte herida que recibió el famoso demostró todo lo contrario.

Ya se calentaron en la pelea del siglo.



Carlos Trejo Vs Alfredo Adame. pic.twitter.com/rMJTVnD3Yp — Luisito Adame Rey 4to Dan (@LUISlTOREY) 10 de julio de 2019

Cabe mencionar que ambas celebridades son considerados por muchos como personajes polémicos de la pantalla chica, ya que sus declaraciones siempre han dado de que hablar llamando la atención de la prensa por su forma tan peculiar para hablar sobre problemas ajenos relacionados con el mundo del espectáculo.

El penúltimo pleito que tuvo Alfredo fue con Laura Zapata a quien le dijo de todo ante las cámaras.