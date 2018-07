Carlos Villagrán se despide: no quiero ser ese Kiko decrépito

Carlos Villagrán, quien dio vida al querido "Kiko" en la exitosa serie "El Chavo del 8", llegó al Perú para protagonizar un show circense y aprovechó para anunciar que se despedirá definitivamente del traje de marinerito.

Tengo 74 años y me tengo que despedir para no llegar a ser ese Kiko decrépito. No me van a creer porque lo he dicho tantas veces, pero este sí es el definitivo.