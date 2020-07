Carlos Villagrán, Quico, reveló que Pablo Escobar le ofreció 1 mdd por actuar en la fiesta de su hija

Carlos Villagrán fue contactado por Pablo Escobar para que asistiera a la fiesta de cumpleaños de su hija, caracterizado como "Quico". Es por muchos sabido que la serie "El Chavo del 8" creada por el genio del humorismo Roberto Gómez Bolaños, tuvo un gran éxito no solo en México, sino también en muchos países de Latinoamérica. Cada uno de los actores eran muy queridos en países como Perú, Colombia, Argentina y varios más.

En una reciente entrevista para el programa de la televisión argentina "Informados de todo", Carlos Villagrán habló sobre aquella ocasión, cuando el capo colombiano Pablo Escobar lo contacto para que actuara en la fiesta de cumpleaños de su hija. El actor contó que estaba en el Hotel Tequendama, en la ciudad de Bogotá, Colombia, ya que tenía unos shows en aquella ciudad con su circo.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

Me llamaron a mi cuarto, de recepción: 'hay tres personas que quieren hablar con usted', les digo: 'que pasen', yo siempre fui muy amigable con la gente, 'deben de ser periodistas', pensé yo. Subieron, traían un portafolio en la mano, nos presentamos, abrieron el portafolio, sacaron una chequera, me la pusieron en la mesita del centro, la abrieron y me dicen: 'mañana es cumpleaños de la hija de mi patrón, que ponga usted la cantidad, hasta un millón de dólares.

Carlos Villagrán al escuchar lo que le dijeron las personas que iban de parte de Pablo Escobar, "se me heló el cuerpo, no esperaba una cosa así". El actor se negó a asistir a la fiesta de cumpleaños de la hija del narcotraficante colombiano, diciéndoles que por el contrato que tenía con el circo, no podía presentarse en ninguna otra parte.

Se me ocurrió decirles que yo traía una cláusula donde decía que nomás yo podía hacer a lo que vine, me lo respetaron, cerraron la chequera, cerraron el portafolio, se despidieron muy bien de mí y se fueron.

Carlos Villagran llegó a temer por su vida. Foto: Emilio de la Cruz / Agencia Reforma

El querido actor Carlos Villagrán reveló que al negarse a ir como Quico a la fiesta de cumpleaños de la hija de Pablo Escobar, llegó a sentir mucho miedo. "Al haberme negado me entró mucho miedo, después, diario me llevaban por diferente camino al circo y diario me traían por diferente camino al hotel, más o menos al tercer día le digo (al empresario del circo), 'ya me voy porque tengo un miedo tremendo, me van a barrer por haberme negado y prefiero regresar (a México), regresaré en otra oportunidad'".

Asimismo Carlos Villagrán confesó que el elenco de "El Chavo del 8", cuando el ya estaba fuera, "ellos si trabajaron para Pablo Escobar". A manera de broma el actor mencionó que después se arrepintió de haber rechazado aquel millón de dólares que le ofrecieron.

Pablo Emilio Escobar Gaviria fue un narcotraficante político colombiano, fundador y máximo líder del Cartel de Medellín. Nacido de una familia campesina, demostró habilidad para los negocios desde muy pequeño. Inició su vida delictiva a finales de los sesenta en el contrabando, y a comienzos de la década de los ochenta, se involucró en la producción y comercialización de marihuana y cocaína al exterior. Tras formar alianzas con Gonzalo Rodríguez Gacha, Carlos Lehder y Jorge Luis Ochoa, Escobar fundó el Cartel de Medellín, organización que en su auge, monopolizó el negocio de la cocaína desde su producción hasta su consumo, controlando más del 80 por ciento de la producción mundial de dicha droga y en total del mercado ilícito de la misma en Estados Unidos.

Al ser uno de los personajes más famosos de Colombia y del mundo, Pablo Escobar ha sido retratado en inmumerables formatos para distintos públicos alrededor del mundo. Ha sido objeto de estudio en documentales, y varios actores lo han interpretado. Murió el 2 de diciembre de 1993.

También te puede interesar:

¿Por que solamente "La Bruja del 71" asistió al funeral de "Don Ramón"?

Así lucía Ramón Valdés el día de su boda religiosa con la bella actriz Araceli Julián

Así luce Tangamandapio, el pueblo con crepúsculos arrebolados de Jaimito el cartero