Carlos Villagrán atrapado en Estados Unidos por el Coronavirus

Carlos Villagrán se encuentra en Los Estados Unidos sin poder regresar a México, debido a la contingencia sanitaria por la pandemia de Coronavirus (COVID-19). El actor quien diera vida a "Kiko" en el programa "El Chavo del 8", comentó en una entrevista con el programa Ventaneando, "tengo una casa en Houston y nos venimos a vacacionar, justo nos tocó acá y nos quedamos aquí atrapados porque podíamos irnos en camioneta pero son muchas horas y en avión no sabes quién está contagiado y quien no".

Carlos Villagrán contó además las medidas de prevención que lleva a cabo, ya que por su edad se encuentra entre el grupo más vulnerable de contagio de Coronavirus. "Tomamos una bebida de ajo y cebolla y no sé qué que suben las defensas y te las tomas como agua, acá en casa procuramos limpiar todo, mi señora limpia todo con cloro, rebajado con agua, para limpiar el piso y todo lo que tocamos, tenemos el cubrebocas, lavamos las manos sumamente seguido".

El querido "Kiko" mencionó que no ha sido fácil el aislamiento y afronta la ansiedad con diversas ocupaciones:

A mí me encanta guisar, nos gusta salir a regar el jardín, hablar con las plantas, poner música, ver la televisión, ver una película.

Al igual que muchos famosos, Carlos Villagrán tuvo que posponer varios shows en América del Sur, debido a la pandemia de COVID-19. Mediante el programa de TV Azteca el actor mandó el siguiente mensaje a todo su público:

Queridos cuates, les habla Kiko, por favor no seas cobarde, no le tengas miedo a tu casa, quédate en casa, por favor y si te quedas en casa...si me simpatizas.