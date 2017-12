Carlos Villagrán revela todo de su amor con Doña Florinda

Fue uno de los grandes éxitos de la televisión a nivel mundial, y de hecho sus repeticiones siguen alcanzando buenos números de rating pese a que su último capítulo vio la luz el 6 de enero de 1980.

Sin embargo, detrás de los personajes que le daban vida a la vecindad de El Chavo se esconden historias de envidias, celos, pasiones y amores no correspondidos que aún hoy siguen dando que hablar.

Es el caso de la relación que unió a Florinda Meza con Carlos Villagrán, Doña Florinda y Kiko en la ficción, y que el propio actor se encargó de revelar en diálogo con Confrontados, el ciclo que conducen Rodrigo Lussich y Carla Conte por la pantalla de El Nueve.

"¿Era su novia Florinda cuando arrancaron? Yo tengo la información de que era su novia y después el Chavo se la robó", le preguntó Paula Varela.

"No, no era mi novia, aquí va a sonar un poquito raro. Muchas veces dijeron que yo andaba con Florinda; yo debo decir la verdad, Florinda andaba conmigo”.

“Es difícil de creer porque ella me invitaba, me decía llévame al carro, me invitaba a su casa, todo eso, y fue muy poco, fue una cosa así de nada", explicó el artista, quien reveló que incluso le pidió a Roberto Gómez Bolaños que lo ayudara a terminar la relación con ella.

Ustedes saben que mi único y gran amor ha sido, es y siempre será Roberto Gómez Bolaños. pic.twitter.com/rHTxxEDADV — Florinda Meza (@FlorindaMezaCH) 30 de octubre de 2017

"Yo inclusive la pedí ayuda a Roberto Gómez Bolaños y él me dijo "mira, hoy que vamos a grabar cortala, mandala a a donde quieras y que se vea obligada a quedarse aquí, para hacer el programa. Se suspendió el programa, se hablaron muchas cosas, Roberto me dijo mantente en tu posición y todo eso. No tuvo que interceder, yo le pedí ayuda, le pedí un consejo, le dije mira, ya es muy pesado para mí esto, es una posición que no me gusta, y entonces Chespirito fue el que me dijo mira, cortala ahora y que se vea obligada a grabar hoy que tenemos grabación", recordó.

Carlos Villagrán asegura que fue claro con Doña Florinda, al decirle que solo serían compañeros de trabajo.

"Le dije no tenemos nada que ver tú y yo, aquí seguimos como compañeros de trabajo, pero es lo único que vamos a ser. La verdad no sé si a fondo estaba enamorada o no, pero anduvimos muy poquito tiempo, una cosa muy leve, y seguimos muchos años grabando el programa. Después que nosotros cortamos siguió una relación muy padre, muy buena, de compañeros, inclusive con Roberto, no hubo ninguna otra cosa. Pasó mucho tiempo además después de que ellos se enamoraron, se casaron y todo eso, pero ésa es la única verdad".