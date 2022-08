Carlos Zaur encontró sus propias letras, su voz y música; emprende viaje que lo llevará hasta "Japón"

El momento de conocer al artista que Carlos Zaur supo que sería desde muy pequeño, cuando en una Navidad le pidió a Santa Claus un karaoke, ha llegado. El cantante y compositor mexicano ha emprendido un nuevo viaje musical que le permitirá llegar a cualquier lugar del mundo, incluso hasta "Japón".

Comenzó haciendo covers que publicaba en su canal de YouTube, ahora, deleita a sus seguidores con sus propias canciones. En una muy agradable charla con Debate, expresó su inmenso gozo, pues detrás de su proyecto musical, hay un gran equipo con el que emprendió este viaje. "Yo empecé haciendo los covers siempre con la idea de poder encontrar mis letras, mi voz, mi propia música, siempre lo vi como un puente".

El lanzar su primer sencillo, "Japón", lo hace sentir que está en ese momento tan añorado, "me ilusiona mucho, siento como que estoy cerrando una etapa y apenas empezando otra, estoy muy emocionado por eso, por todo lo que quiero decir, por todos los temas de los que quiero hablar, por las personas con las que quiero colaborar, estoy muy feliz de estar empezando esta nueva etapa, así lo siento".

Carlos Zaur busca poder inspirar a las personas en lo que pueda, ayudarlas con la mejor versión de sí mismas que puedan ser, "los quiero acompañar, la música simplemente me acompañó en momentos en los que me sentía, o demasiado feliz, o demasiado triste, era como un amigo que estaba ahí y con quien me podía identificar, entonces, si yo puedo generar eso, ser esa compañía para alguien más a través de la música, padrísimo, a mí me cambió la vida, es lo que me gustaría también lograr con mis canciones".

Para Carlos Zaur, su álbum es el producto de todo un año de trabajo, en el que aprendió a fluir, dejar de presionarse y permitir que pasen las cosas. Foto: cortesía

El joven intérprete mexicano Carlos Zaur, nos presenta su sencillo debut en este nuevo viaje, "Japón", de la autoría de Nicole Zignago, Borja y Marco Mares. Cabe mencionar que Carlos también estuvo involucrado en la composición. La producción estuvo a cargo de Scott Effman y Thom Bridges.

'Japón' es básicamente, para mí, como ir hasta donde tenga que ir por una persona y puede ser visto también, como hacer lo que tenga que hacer con tal de estar con alguien.

La canción literalmente habla de ir hasta Japón, si esa persona tan especial te lo llegara a pedir, "yo voy hasta Japón por ti, yo lo veo como una carta de amor para una persona con la que no estás ahorita, pero que harías lo que sea, con tal de estar con esa persona".

"Japón" es la única canción del primer álbum de estudio que lanzará, en la que Carlos Zaur no estuvo involucrado desde que se formó. Cuando le presentaron la primera maqueta de este tema, se enamoró.

"Te lo juro desde que la escuché por primera vez, sentí: 'esa va a ser la primera (canción) que voy a sacar', me fascinó. Es bien bonito que esté gente que yo admiro, admiro mucho la música de Nicole, de Marco Mares, de Borja, el hecho de que estén ellos involucrados en mi primer disco, en mi primer sencillo, para mí, significa mucho, me hace muy feliz".

Para su primera producción discográfica, nos espera una selección de exquisitas canciones, en su mayoría, baladas pop, inspirado en los artistas con los cuales creció escuchando, como José José, Juan Gabriel, Reik y Sin Bandera, "me encantan esas letras, me identifico tanto con ellas".

Hay una persona clave en este nuevo proyecto de Carlos Zaur: la cantante y actriz mexicana Sofía Reyes. Además de ser una de sus mejores amigas, es su madrina musical.

Como primer paso, Sofía Reyes se encargó de poner en contacto a Carlos, con su equipo de representantes en Mith Media. En este nuevo viaje, el talentoso intérprete es representado por Charlie Guerrero y Paloma Hecht, dos de los ejecutivos más importantes de la industria latina del espectáculo.

"Ha sido super bonito porque, Sofía, primero que nada, es amiga, es una persona que quiero muchísimo, también la admiro mucho como artista y por lo que ha logrado, para mí, que ella se haya involucrado desde un principio y me haya apoyado, se siente super bonito".

Me siento muy tranquilo de que esté involucrada en la mayoría de mi disco, la mayoría de las canciones las hice con Sofía y con muchas otras personas, me da mucha paz tener una amiga que quiero tanto.

Y precisamente, esa grandiosa amistad entre Sofía Reyes y Carlos Zaur, los llevó a grabar juntos "Duele tanto".

Desde chiquito Carlos Zaur supo que traía la música en la sangre que corre por sus venas, "nací con eso". Hoy, nos está mostrando la mejor versión de sí mismo a través de su arte, viviendo un día a la vez, mirándose al espejo y agradeciéndose por llegar a donde está ahorita, sabiendo que hay un largo camino por recorrer.

"Estoy siempre buscando a donde quiero llegar, me enfocó más en eso que en dormirte en tus propios laureles, estoy muy lejos de donde quiero llegar, entonces, valoro mucho donde estoy, pero estoy siempre con la mirada hacia donde voy".