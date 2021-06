Carlos, hermano de Alejandro Speitzer, lo defiende de críticas y aclara si terminó con Ester Expósito

En las últimas semanas, los rumores de que Ester Expósito y Alejandro Speitzer terminaron han cobrado cada vez más fuerza, y los constantes señalamientos negativos al actor llegaron incluso a colmar la paciencia de la estrella de ‘Élite’.

Ahora fue Carlos Speitzer, también actor y hermano de Alejandro Speitzer, quien salió a dar la cara en defensa de las críticas y especulaciones acerca del protagonista de ‘Oscuro Deseo’, y aclarando finalmente cómo es la relación con Ester Expósito.

Hace algunos días, la revista TVNotas había afirmado que, basado en las declaraciones de una fuente cercana a la actriz española, esta había corrido al mexicano de su domicilio, supuestamente por ser un “mantenido”.

A ello se suma las aseveraciones del periodista Álex Kaffie, quien dijo que compañeros de reparto y el equipo de ‘Oscuro Deseo’ ya no soportaban la actitud de Alejandro Speitzer, a pocos días de iniciar las grabaciones de la segunda temporada de la serie de Netflix.

Carlos Speitzer, hermano del actor, habló con la prensa en defensa de su hermano, tachando de falsedades las constantes críticas y señalamientos que se le han hecho al actor.

La misma Ester Expósito había salido también en defensa de Alejandro Speitzer, y aunque en su mensaje no aclaró si de verdad terminaron su relación, sí negó tal rumor de que lo había echado a la calle y que él sea un “mantenido”.

“Qué lindo ver que ella sale y defiende de esa manera, es de las personas más humildes que conozco y creo que eso es importante”, agregó Carlos Speitzer. “Los problemas los meten los externos, como este tipo de publicaciones que buscan generar polémica”.

Abonando a lo anterior, Carlos Speitzer aclaró finalmente en qué estado se encuentra la relación entre Alejandro Speitzer y Ester Expósito, y si es verdad que los dos actores habían partido caminos separados terminando con su noviazgo.

“El amor no se acabó, el amor ahí está y su relación no termina, hay que ver lo que escribe ella de él. La relación está y es buena”, dijo. “Él vino a México y sienten que esta distancia es consecuencia de que terminaron, pues no, él vino a hacer una serie”.