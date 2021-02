Carmen Armendáriz, productora de "Te acuerdas de mí", furiosa ante las críticas a Fátima Molina

La telenovela "Te acuerdas de mí" protagonizada por Gabriel Soto y Fátima Molina, supuestamente no estaría dando los resultados que Televisa esperaba y según algunas personas, la culpa sería la actriz mexicana e incluso, ha recibido críticas por su apariencia física ya que según no es la "típica belleza" que estelariza los melodramas de la televisora antes mencionada.

Recientemente Fátima Molina hizo uso de sus redes sociales para pedir perdón por ser "muy mexicana" para protagonizar una telenovela. La actriz de 34 años de edad y originaria de Ensenada, estado de Baja California, México, manifestó que no tenía idea que la telenovela "Te acuerdas de mí" anda muy en mal en cuestiones de audiencia y mucho menos, tenía idea de que fuera su culpa.

Por mi físico, porque soy morena, porque tengo un lunar bajo el ojo, porque no soy alta, porque soy 'muy mexicana', no lo sabía. Pero si eso llega a ser real, que tristeza que en estos tiempos para algunos sea imposible romper con los estereotipos que ustedes mismos como público siguen marcando para la televisión.

En una entrevista con Javier Poza para su programa en Radio Fórmula, la productora de este melodrama, Carmen Armendáriz, "explotó" ante estos rumores que surgieron hace nada, sobre todo por los malos comentarios con respecto a la apariencia física de Fátima Molina. Resaltó que desde el momento cuando la conoció "admiré tanto, tanto, tanto a Fátima, es una persona muy inteligente, muy lista que no la ha tenido fácil en la vida. Lo que no te mata te hace más fuerte y eso es lo que ella aprendió".

Sin "pelos en la lengua", como coloquialmente se dice, Carmen Armendáriz mostró su incondicional apoyo a la protagonista de su telenovela. "Que no me estén chin...Tú sabes cómo soy, soy muy linda, hasta que no, soy muy suave, hasta que no, conozco a los actores, sé que es difícil trabajar con las emociones, y salen con esto ¿Por qué es morena?, ¿Por qué tiene un lunar en el ojo? ¿Qué es esa mama...? ¿Por qué tiene ojeras? ¿Qué es esa pend...? No manches".

La productora de televisión desmintió que la telenovela "Te acuerdas de mí" vaya a salir de horario estelar como se ha dicho en días pasados. "Seguimos con menciones y seguimos con publicidad puesta, en Estados Unidos le va muy bien, justamente ayer recibí un mensaje de uno de los ejecutivos de allá para decirme: 'quiero los datos de Fátima porque aquí les está yendo muy bien, tenemos muy buen rating y estamos muy vendidos'".

Asimismo Carmen Armendáriz, quien en el 2019 fue la productora del remake de "La Usurpadora" y años atrás estuvo en la producción del programa "Ventaneando" de TV Azteca, le escribió este mensaje a Fátima Molina en su cuenta de Twitter:

Fátima querida, siempre habrá quien quiera tu lugar, sigamos trabajando como lo sabemos hacer, no hay que conectarse con comentarios sin fundamentos, besos con mucho cariño.

En sus redes sociales la actriz dejó muy en claro no ser una persona perfecta, "lo sé, pero ¿quién lo es? Yo me gusto y me acepto, eso es lo importante".