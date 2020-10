Carmen Aub, aún más hermosa, se muestra sin los implantes en sus senos

La bella actriz mexicana Carmen Aub, dio a conocer hace unos días que se quitará los implantes en sus senos, manifestando haber tomado esta decisión principalmente por su salud, tras tener varios síntomas asociados a la enfermedad por implantes mamarios.

En un video que Carmen Aub (actriz quien interpretó a Rutila Casillas en "El señor de los cielos"), publicó en su feed de Instagram un video donde explicó: "hace 10 años los que me vieron pasar de '¿Dónde está Elisa?', de 'Niñas Mal' a un pequeño cambio en 'Esperanza del corazón', sabrán que yo me puse implantes de seno, lo cual no me arrepiento para nada, me encantaron, me dieron muchísima seguridad, más por el medio en el que yo me desenvuelvo".

Pero después de 10 años de trabajo interno que he hecho, he decidido que me los voy a quitar. La verdad es que por algún momento no sabía si más bien colocármelas más pequeñas o quitármelas por completo, pero estuve investigando mucho y hay algo que se llama 'Breast Implant Illness', tiene muchísimas toxinas que nos hace mal a nuestro cuerpo y a nuestras hormonas, decidí que me las voy a quitar y la verdad es que el universo te va colocando como mejores piezas y llegué a las mejores manos.

El pasado 24 de octubre Carmen Aub cumplió 31 años de edad y un día antes de su cumpleaños, compartió en sus redes sociales dos fotografías donde se mostraba ya sin los implantes en sus senos. En dicho post la actriz manifestó que ahora se encontraba en búsqueda de nuevos brassieres. "Mañana cumplo 372 meses, ¿por qué las mamás de los bebés de dos años siguen dando la edad en meses? jajaja, ando en busca de el mejor push up bra, recomienden".

Carmen Aub sin los implantes en sus senos. Foto: Instagram @carmenaub

Carmen Aub bella con o sin implantes en sus senos

Sus seguidores le hicieron saber que con o sin implantes en sus senos, lucía de lo más hermosa y radiante. "Con o sin, la belleza y la esencia es la misma", "igual eres una mujer muy bella, no necesitas esos implantes, te ves hermosa, es mejor tu salud y tu comodidad, aunque para trabajar tengas que usar esas ropas incómodas y apretadas. Bendiciones y te felicito por tu valor", "eres la hermosura femenina en su máxima expresión, hermosa ❤️", son algunos de los comentarios que recibió en su publicación en Instagram.

Por otra parte, con motivo de su cumpleaños número 31 Carmen Aub publicó un profundo mensaje en sus redes sociales, donde le deseó un muy feliz cumpleaños a su yo más auténtico. "31 ❤️ y viví feliz para siempre, creo que apenas ahorita aprendí a conocerme, aceptarme, quererme y ser, no es que antes no era auténtica, pero aprendí a cuestionarme que valores y creencias seguía, por que así aprendí en la casa y en la sociedad y cuáles eran los que de verdad me definían, ¿se han cuestionado por que hacen lo que hacen? ¿Por qué creen lo que creen?".

Acepto y respeto todos los estilos de vida, al final, cada camino es distinto y me encanta que me abran panoramas a lo diferente, todos hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos, así que nadie es mejor que el otro, ¿mi objetivo?, seguir cuestionándome y evolucionando para siempre ser más yo.

"Al final no es negro ni blanco, son los matices de gris donde encontramos nuestra personalidad, no te etiquetes por que eso te limita, busca lo que para ti es la felicidad, mientras sea con amor incondicional no harás cosas 'malas'. Feliz cumpleaños a mí yo más auténtico y menos perfecto", recalcó la actriz mexicana en la parte final de su post en Instagram, en el que recibió muchas felicitaciones por parte de sus seguidores.