Carmen Campuzano invita a Beatriz Gutiérrez Müller a que dé el banderazo de la marcha gay 2022

México. La modelo mexicana Carmen Campuzano invita a Beatriz Gutiérrez Müller, primera dama de México, a participar en la marcha gay 2022 y le pide además que de el banderazo de la misma.

A través de redes sociales circula un video en el que Carmen Campuzano extiende a Beatríz Gutiérrez la invitación para que se una a la marcha que será en junio próximo en CDMX, además cita que el comité organizador de la marcha gay 2022 ya le envió la invitación a la primera dama de México.

“Estamos esperando la respuesta de la señora primera dama Beatriz Gutiérrez Müller, que yo sé que su gentil corazón va a apoyar esta causa tan maravillosa y tan importante por los derechos de nuestra comunidad”, dice la top model en Instagram.

Carmen tomará parte con un show en el Pride 2022, en el Zócalo, junto a otras celebridades como Lyn May y Aleida Núñez.

En CDMX se realizaó la conferencia de prensa en la que se dio a conocer el nombre de los famosos que serán parte de la celebración de la marcha LGBT 2022 y que tendrá efecto en su edición 44 el próximo 25 de junio.

En varios portales de noticias se comenta que el evento comenzará en la glorieta del Ángel de la Independencia de la CDMX, seguirá por la avenida Paseo de la Reforma y llegará hasta el Zócalo capitalino.

Jhonny Caz, integrante del Grupo Firme, será rey de la marcha LGBT 2022 y se hizo presente en la conferencia de manera vitual; expresó estar feliz por formar parte en el referido evento:

Te recomendamos leer:

“Estoy feliz, encantado. Sí esta ocasión puedo apoyar a una comunidad que me ha llenado de amor, que me ha mantenido fuerte, que me ha impulsado y puedo corresponderles, mi disposición está completamente”.