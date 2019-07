Carmen Campuzano le enseña a otras actrices que ella sí es humilde

Carmen Campuzano volvió a dejar bien claro que ella no ocupa de lujos y mucho menos de choferes como otras artistas para trasladarse en la gran Ciudad de México, y es que como ya es sabido la famosa se transporta en metro o autobús para llegar a sus llamados.

Prueba de ello fue la foto que subió a su Instagram dónde se le ve muy guapa y con toda la actitud para ir hacer sus vueltas por lo que apresuró al chófer, pues tenía una agenda muy ajetreada ya que también compartió un pequeño mensaje dónde dijo que tenía demasiadas cosas que hacer.

"Yo en Súper chingá en la súper combi limousine Jajaja Jajaja Pero con toda la actitud Campuuuu..... y le dije al chofer muy seriamente acelérele chofer acelérele chofer que te viene persiguiendo la mamá de tu mujer!", escribió.

Mientras tanto sus fans le dejaron en claro que es una mujer humilde y carismática, ya que la guapa actriz siempre lo ha demostrado a través de sus redes sociales donde no le importa el que dirán mucho menos el ataque que pueda tener por parte de sus haters.

"Hermosa mi querida amiga campuuuuu Tú tan linda y siempre tan cerca de la gente, sencillita hermosa y carismática así es mi carmen la campuuuuu", "Carmen eres una bella mujer, admirable . te quiero saludos desde mty", le escribieron a la actriz.

Recordemos que Carmen Campuzano también ha estado en el ojo del huracán, esto después de haber defendido a Alfredo Adame del escándalo que enfrentó por una foto del histrión la cual se filtró en las redes donde muestra su miembro viral.

"No me voy a meter en sus pantalones para investigar, yo quiero mucho a Alfredo, se me hace un comentario de muy mal gusto, definitivamente yo quiero mucho a Alfredo, lo respeto mucho ha sido un gran compañero de trabajo", expresó en un video para el programa De Primera Mano.

