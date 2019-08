Carmen Campuzano llegó a rechazar a Luis Miguel y Sylvester Stallone

La actriz Carmen Campuzano, cuya belleza en el pasado la llevó a ganar premios de modelaje y aparecer en portadas de revistas, aseguró que en sus años dorados llegó a darse el lujo de rechazar a codiciadas figuras como Luis Miguel y Sylvester Stallone.

La también cantante recordó la ocasión en que "El Sol de México" la había elegido para protagonizar el video de su canción "La Media Vuetla", y ella rechazó la oferta sin miramientos.

El día de la grabación me estuvieron hablando varias veces para que fuera, me decían 'pero si es con Luis Miguel'. Sí, pero yo soy la Luis Miguel de las modelos", relató.

Y si bien esta oferta se limitaba a lo profesional, Carmen aseguró que no fue el único tipo de propuestas que recibió, pues incluso llegó a rechazar a Sylvester Stallone.

La actriz aseguró que la estrella de "Rocky" y "Rambo" se sentía bastante atraído por ella y le "tiraba la onda", sin obtener nunca la misma respuesta por su parte. Lo mismo sucedió con la estrella Steven Seagal.

"Puedo decir que Sylvester Stallone me tiró la onda durísimo, al igual que Steven Seagal, porque la verdad en esos ayeres estaba yo 'pretty, pretty'. No los hice trofeos de guerra míos, porque soy muy especial en esos asuntos; no iba a ser una aventura porque fuera el súper artista, yo también me doy mi paquete", dijo.

De esta manera Carmen Campuzano recordó cómo llegó a brillar como toda una 'sex symbol' en sus años mozos.