Carmen Campuzano se defiende de usuario que se burló de su nariz

Quien aprendió a defenderse de los ataques en su contra es Carmen Campuzano de 51 años de edad, pues como algunos ya lo saben, su nariz ha sido objeto de burlas desde hace un tiempo, por lo que pocas veces se ha defendido, pues trataba de ignorar los ataques, pero un comentario la hizo explotar.

Y es que un usuario compartió un meme en Twitter donde se preguntaba como se la hacían una prueba de PCR para Covid-19 a la modelo mexicana, por lo que dicho chiste no tardó en llegarle, lo que causó gran polémica, pues la famosa confesó que con esos comentarios estaba atentando contra las mujeres.

Como era de esperarse, los internautas de inmediato reaccionaron al meme y muchos le dieron su apoyo a Carmen Campuzano, quien se sigue manteniendo activa a pesar de los años, mientras que otros defendieron al internauta, pues consideran que solo fue un chiste, por lo cual la famosa dijo que no tenía por qué ponerse de esa manera tan sarcástica.

"Pues a mí sí me hizo reír pero creo que fue más porque @la_campu te respondió y te dio importancia", "Dude si hay alguien sabe reírse de sí misma es La Campu, le dio la misma importancia que tú y yo le estamos dando", "¿Crees? Yo digo que no porque luego luego se hizo la víctima. Ahí no hay rastro alguno de saberse reírse de sí misma", "Claro que sabe reír de sí misma, no, no se hace la víctima, es demasiado estúpido el chiste, yo también respeto el tuy pero para mí La Campu es la mujer más admirable y resiliente que conozco, saludos", escriben las redes.

Para quienes no lo saben, la también actriz de telenovelas tuvo que enfrentarse a muchas cosas en su vida, entre ellas las adicciones por lo que dichas sustancias en el pasado perjudicaron tanto su salud que estuvo a punto de perder su nariz, pero lejos de rendirse en los momentos más oscuros salió adelante.

Te puede interesar:

Hoy en día la artista se encuentra sobria y sus fieles fans apoyan que haya sido una mujer perseverante que no se detuvo ante nada.