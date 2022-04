Carmen Campuzano se enfurece con reportero al mencionar a sus hijas en alfombra roja

Carmen Campuzano de 51 años de edad, explotó contra un reportero en una alfombra roja, esto después de que le preguntaran como cuidaba a sus hijas tras el caso de Debanhi Escobar que conmocionó quien fue encontrada muerta en una cisterna a unos metros de donde se le vio por última vez.

Aunque algunos aseguran que dicho periodista estaba haciendo su trabajo, otros le hicieron saber a Carmen Campuzano que la pregunta no les pareció de mal gusto a como ella lo tomó, pues la artista le dijo al medio que no se pasara con su pregunta, pues no le gustó para nada e incluso le dijo que no siguiera, ya que no lo quería ofender.

"Mira no te pases con la pregunta mira olvídate y ni la saques literal no me hagas ofenderte, ni faltarte al respecto, tú tienes madre, hermanas e hijas", dijo muy molesta Carmen Campuzano quien dejó al reportero hablando solo, aunque después se regresó para decirle que no mencionara a sus hijas por nada del mundo.

Hay que recordar que otras famosas han opinado del caso de la chica que se ha conmocionado a todos como Itatí Cantoral o Natalia Téllez, quienes han seguido el caso muy de cerca pues exigen justicia.

Para quienes no lo saben Carmen Campuzano siempre ha sido una mujer que no se deja de nada ni de nadie, y aunque ha estado en la polémica en el pasado, hoy en día se le ha visto como una persona más estable que no quiere tener problemas con nadie, pero este fue un detonante para que las redes hablen de ella.

Aunque no la hemos visto en alguna telenovela u otro proyecto televisivo se le ha visto muy activa en las redes sociales donde comparte fotos del recuerdo cuando era parte del mundo del modelaje donde robaba miradas por su escultural físico y un rostro de impacto total.

Además, la artista enamora cada que se deja ver en público pues lleva outfits de infarto con los que sigue dejando en claro que es una reina de la moda como cuando empezó su carrera hace varios años.