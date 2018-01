Carmen Campuzano visita reclusorio femenil Puente Grande

Guadalajara, Jalisco.- La actriz y modelo Carmen Campuzano visitó la Comisaría de Reinserción Femenil ubicada en Puente Grande, Jalisco, la tarde de ayer, para ofrecer su conferencia “Renacer de las Cenizas”, a las mujeres privadas de la libertad, a quienes con esta charla renovó sus esperanzas por seguir adelante, además de brindarles momentos de alegría.

El Fiscal de Reinserción Social, Carlos Antonio Zamudio Grave, dio la bienvenida a la artista y destacó que su visita era motivadora para muchas de las mujeres que se encuentran en ese sitio, algunas de la cuales se ponen nostálgicas en estas fechas de fin de año.

Foto:cortesía FGEJ

"El que venga a compartir sus experiencias de vida una persona que le ha costado mucho trabajo salir adelante, y que demuestre que con coraje y convicción propia se pueden superar muchas desventuras, es una muestra de que con voluntad ustedes pueden lograr reinsertarse a la sociedad y con sus familias", indicó el Fiscal de Reinserción.

Carmen Campuzano, quien fuera una de las modelos más importantes de México a mediados de los años 90, durante su conferencia no vaciló en comentarles a las mujeres privadas de la libertad, lo difícil que fue para ella enfrentar un problema de drogadicción y alcoholismo que estuvo a punto de llevarla a perder la vida, pero que gracias a un último intento por recobrar su integridad como ser humano, se internó en un movimiento religioso que hoy le permite compartir esa experiencia tan complicada.

Foto:cortesía FGEJ

A su vez, la artista se integró con las asistentes y durante poco más de dos horas, compartió con ellas su charla llevándolas a una reflexión con la que logró arrancarles lágrimas, risas y aplausos.

Visiblemente motivadas tras escuchar "Renacer de cenizas", las mujeres internas agradecieron a Campuzano su visita; incluso, una de ellas se levantó para enviarle un mensaje: "Queremos darte las gracias por venir y platicar con nosotras esa vida tan difícil que has llevado y que has sabido superar. Yo he visto lo que has sufrido y ten por seguro que eres un ejemplo a seguir para nosotras superarnos".

Foto:cortesía FGEJ

La multifacética actriz, antes de cerrar su participación en la terraza del centro femenil, ofreció otra más de sus virtudes histriónicas al entonar varias melodías de corte romántico, con lo que los asistentes volvieron a motivarse y a su vez, agradecer con aplausos su presencia en la terraza del centro.