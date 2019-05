Carmen Campuzano y el por qué echó a perder su nariz

La modelo mexicana Carmen Campuzano se manifiesta desecha, luego de enterarse que médicos especialistas nada pueden hacer para reconstruir su nariz. Acudió a Estados Unidos, buscando una alternativa para arreglarla, pero no tuvo éxito, lamentablemente.



Carmen Campuzano se puso en manos de cirujanos famosos del programa "Botched", con la esperanza de que pudiesen hacer algo para ayudarla a mejorar el aspecto de su nariz, pero no le dieron buenas noticias, cosa que la deprimió bastante.

La modelo mexicana se soltó llorando al saber que su nariz no tiene remedio, al menos por ahora, se lo hacen saber los médicos. A través de un video que circula en redes sociales, Carmen se ve optimista, esperanzada, pero las cosas no le salieron como esperaba.

Durante el examen físico, el doctor Paul Nassif descubrió que su nariz es un gran hoyo negro sin soportes, debido a que no tiene tabique nasal.

Según la información que se aprecia en el video en cuestión, a Campuzano la sometieron a varios estudios, pero los profesionales descubrieron en los rayos X que los soportes, tornillos y el implante que da aspecto a la nariz de la ex modelo no son suficientes.

No tengo nada a qué aferrarme durante la cirugía", dijo el doctor.

La nariz de Carmen Campuzano se echó a perder porque sufrió un accidente; cayó de un vehículo en movimiento, y aunado a ello tuvo un problema por una bacteria que entró a su cara, pero también por consumir drogas como cocaína.

Los médicos afirmaron en la emisión transmitida por E!, que Campuzano, quien es actriz, modelo y Dj, tiene fracturas faciales y que no tiene estabilidad estructural en el rostro como para soportar una rinoplastia.

"Dentro de tu nariz no hay tabique y eso es lo que usamos para alargarla. Pocas veces he estado en esta posición. Lo que te voy a decir me causa mucha tristeza. No veo la manera en que pueda ayudarte. Lo lamento tanto, los riesgos son muy altos", reveló el doctor Nassif.

Carmen, con los ojos llenos de lágrimas y visiblemente triste, dijo: