Campuzano confiesa que está nuevamente enamorada

La exmodelo y DJ Carmen Campuzano comienza el 2018 llena de proyectos, de vibra y optimismo. En entrevista con distintos medios de comunicación en Ciudad de México, ella confiesa lo que tiene planeado para los próximos meses.

Foto: captura de pantalla

Dice que tiene ganas de dar a conocer su vida a través de una serie de televisión en la cual narre lo que vivido, bueno y malo, así como sus amores.

Y dice que se encuentra feliz en su nueva faceta de conferencista, en la cual se desempeña desde hace poco más de un año. Señala que recién realizó una en el penal femenil de Puente Grande, experiencia que le resultó extraordinaria, pues habla de cómo rescatar la esencia humana. Contempla visitar varias cárceles para seguir haciendo lo mismo.

"Hablo de mi experiencia y un poco de lo que he vivido, combinada con otras dinámicas", comentó a la prensa Campuzano, quien en este 2018 podría protagonizar un monólogo teatral.



"Habla del amor de pareja y tal vez en algún punto cuadre con algo de mi vida", agregó la DJ, quien en esta ocasión no quiso hablar sobre nada que tenga que ver con su ex pareja sentimental Andrés García.



Sobre su posible bioserie, señaló que continúan en pláticas: "Hablaré de todo, no hay secretos, pero cuando llegue el momento, diré exactamente los puntos que abordaremos".



Señaló que va muy avanzado este proyecto, que no es con el único con el que hace una catarsis sobre su vida, pues en todo lo que hace trata de dejar un mensaje positivo, incluyendo los talleres de empoderamiento y proyección.



Destacó que en la actualidad se ha dado a la tarea de estudiar para reforzar el mensaje que lleva, pues sabe que no todo se puede basar en lo vivencial, "estudio adicciones, prevención del suicidio, entre otros temas".



"Hay que aprender y buscar ser mejores", dijo la ex modelo, quien también sigue con su faceta de DJ.

Respecto a Mario Carballido, padre de sus hijas, dice que él es un dolor de cabeza.

"Es una persona complicada, muy mañoso, les voy a decir. No sé de su vida personal, ni me interesa, deseo que Dios lo bendiga, pero que se aplique más...".

¿Y cómo está su corazón?

"¡Estoy enamorada! Otros novios que tuve fueron prospectos de príncipes, pero este que tengo sí es un príncipe de verdad. Es gentil, cálido...".

La exmodelo no quiso dar más detalles de la relación sentimental con el hombre que ahora ocupa su mente y corazón.

Tiene ganas de volver a ser madre.

"Sería un embarazo de riesgo, de cuidarme mucho, aunque soy fértil, si lo intento, tendría que cuidarme mucho."

Carmen Campuzano visita reclusorio femenil Puente Grande.

Guadalajara, Jalisco.- La actriz y modelo Carmen Campuzano visitó la Comisaría de Reinserción Femenil ubicada en Puente Grande, Jalisco, la tarde de ayer, para ofrecer su conferencia “Renacer de las Cenizas”, a las mujeres privadas de la libertad, a quienes con esta charla renovó sus esperanzas por seguir adelante, además de brindarles momentos de alegría.

El Fiscal de Reinserción Social, Carlos Antonio Zamudio Grave, dio la bienvenida a la artista y destacó que su visita era motivadora para muchas de las mujeres que se encuentran en ese sitio, algunas de la cuales se ponen nostálgicas en estas fechas de fin de año.

Foto:cortesía FGEJ

"El que venga a compartir sus experiencias de vida una persona que le ha costado mucho trabajo salir adelante, y que demuestre que con coraje y convicción propia se pueden superar muchas desventuras, es una muestra de que con voluntad ustedes pueden lograr reinsertarse a la sociedad y con sus familias", indicó el Fiscal de Reinserción.

Carmen Campuzano, quien fuera una de las modelos más importantes de México a mediados de los años 90, durante su conferencia no vaciló en comentarles a las mujeres privadas de la libertad, lo difícil que fue para ella enfrentar un problema de drogadicción y alcoholismo que estuvo a punto de llevarla a perder la vida, pero que gracias a un último intento por recobrar su integridad como ser humano, se internó en un movimiento religioso que hoy le permite compartir esa experiencia tan complicada.

Foto:cortesía FGEJ

A su vez, la artista se integró con las asistentes y durante poco más de dos horas, compartió con ellas su charla llevándolas a una reflexión con la que logró arrancarles lágrimas, risas y aplausos.

Visiblemente motivadas tras escuchar "Renacer de cenizas", las mujeres internas agradecieron a Campuzano su visita; incluso, una de ellas se levantó para enviarle un mensaje: "Queremos darte las gracias por venir y platicar con nosotras esa vida tan difícil que has llevado y que has sabido superar. Yo he visto lo que has sufrido y ten por seguro que eres un ejemplo a seguir para nosotras superarnos".

Foto:cortesía FGEJ

La multifacética actriz, antes de cerrar su participación en la terraza del centro femenil, ofreció otra más de sus virtudes histriónicas al entonar varias melodías de corte romántico, con lo que los asistentes volvieron a motivarse y a su vez, agradecer con aplausos su presencia en la terraza del centro.

PODRÍA INTERESARTE:

Cuando nombraron a Carmen Salinas "la vergüenza de México".

"Es usted una vergüenza, señora diputada...", es lo que le dice un periodista de Imagen Teleisión a la actriz, productora y legisladora Carmen Salinas, ya que su respuesta respecto al aumento de la gasolina en México deja mucho qué desear.

La legisladora mexicana fue consultada hace un año sobre el precio del producto y citó que el gobierno ya no podía estar subsidiando tanta gasolina, y por ello da a entender que justifica el nuevo aumento.

Foto: captura de video

La respuesta de la señora Salinas fue Trending Topic.

"El que tenga coche que lo mantenga...¡No hay de otra, carnal...!", responde Carmen Salinas, y el conductor "aplaude" a su respuesta.

Asimismo, el periodista hace público el sueldo que percibe Carmen Salinas en sus puestos políticos.

Más sobre Carmen Salinas.

Ahora Carmen Salinas habló sobre Marjorie y sus problemas.

Carmen Salinas es una de las actrices que siempre da de que hablar ya que ella da su punto de vista ante cualquier situación sea o no relevante.

Recordemos que sus últimas declaraciones fueron en contra de la actriz Kate del Castillo a la que tacho de malagradecida y después contra el sobrino de María Félix, Alfredo ya que este despotrico en contra de Susana González, motivo por el cual Carmelita salió en su defensa.

Ahora la "Corcholata" tiene algo que decirles a la bella Ninel Conde y Marjorie de Sousa.

quienes enfrenta problemas legales con sus ex parejas y tampoco se salvaron de la boca de la actriz de 78 años de edad.

"Estar en los tribunales y con una criaturita a mí me da mucha tristeza que tengan al bebé ahí a veces en manos de la nana y corriendo y todo eso". expresó Salinas con respecto a Marjorie quien enfrenta problemas con su ex pareja Julián Gil.

Mientras que a la bella "bombón asesino" solamente mencionó que conoció a su mamá y prefiere no meterse en los problemas que enfrenta además de quererla mucho.

Así se le fue encima a Kate del Castillo.

El documental de Kate del Castillo, 'Cuando Conocí al Chapo' desde su lanzamiento ha generado gran controversia y diferentes tipos de opiniones y es que la actriz ha revelado un sin fin de oscuros secretos, tanto del gobierno como de la misma empresa que la vio crecer Televisa.

La interprete expresó en el documental de Netflix, que las actrices eran sexualizadas en reuniones importantes por parte de los publicistas y la que fuera elegida recibía patrocinio y podría llegar rápidamente a la fama cosa que Kate no entendía en su momento, pero la molestaba.

Querida @KDCFansFrancia aparentemente no se mando mi Twitter el día de tu cumpleaños se quedo en draft,lo siento��pero pic.twitter.com/XMhY18hfpp — kate del castillo (@katedelcastillo) 17 de junio de 2017

Tras el escándalo que ha protagonizado últimamente 'La reina del sur', Carmen Salinas se le fue a la yugular a la actriz tachándola de malagradecida y mentirosa ya que ella jamás vio ese tipo de actos en la indebidos 'fábrica de sueños'.

"Iban los patrocinadores con sus hijas o con los hijos, iban los productores de los programas los publicistas y era una reunión donde nos reuníamos todos quien sabe en qué televisora trabajaría ella", explicó la actriz.

La actriz mexicana defendió con uñas y dientes a Televisa manifestando que le dio de comer más de 60 años y esta agradecida por ello, aunque ya no cuente con exclusividad.



Además, aseguró que la empresa ha ayudado mucho, a famosos que han vendido gracias a su talento y no por otras cosas como William Levy, Thalía y Verónica Castro, apoyándolos con casas y otros recursos tachando a la actriz de malagradecida ya que su padre el actor Eric del Castillo aún trabaja para Televisa.

"Está trabajando tu papá ahí reina, no puedes hablar de la casa donde trabaja tu padre que es un gran actor un gran señor no puedes ser que hables mal de la empresa que nos dio y nos dio y nos ha dado de comer a todos", expresó.

Obra del Chapo Guzmán.

La actriz mexicana Kate del Castillo estrenó a mediados de diciembre una obra de teatro que titula "I'm OKate", la cual protagoniza ella y es acompañada en escena por su gran amiga Roxana Castellanos.

Con información Despierta América.

PUEDE INTERESARTE:

Kim Kardashian muestra desnudo provocativo...

La celebridad Kim Kardashian publicó en su cuenta de Instagram una fotografía de ella desnuda y que en pocas horas superó los 2 millones de "Me gusta".

Good Morning Una publicación compartida de Kim Kardashian West (@kimkardashian) el Ene 4, 2018 at 8:59 PST

"Rise and grind" ("Levántate y a darle", en español), escribió la empresaria para acompañar la fotografía donde aparece recostada en la cama tapando sus senos con los brazos.

La famosa socialité de 37 años, suele compartir fotografías donde aparece muy sensual y superan el millón de "Me gusta".

Rise & Grind Una publicación compartida de Kim Kardashian West (@kimkardashian) el Ene 5, 2018 at 7:55 PST

En noviembre pasado se desnudó para promocionar su línea de maquillaje, Kim Kardashian Beauty. La empresaria lanzó una minicampaña para promocionar brillos labiales

A inicios de ese mes de enero, Kardashian también publicó una fotografía que alcanzó casi los 3 millones de Me Gusta. En el retrato, la empresaria encarnó a la cantante Selena.

¿Caitlyn Jenner ya no confía en las Kardashian?.

Al parecer una posible reconciliación entre las Kardashians y Caitlyn Jenner, está muy lejos y es que al parecer la confianza entre ambas desapareció.

En una presentación de Piers Morgan's Life Stories, Jenner fue cuestionada acerca de la cirugía de reasignación de sexo, tema que de inmediato relaciono a a la familia más mediatica de Hollywood.

Además, el ex atleta mencionó en su autobiografía "The secret Of My Life" que se realizó la famosa cirugía.

"No le dije a nadie (sobre la cirugía). No es ninguno de sus negocios. Ya había estado viviendo como Caitlyn durante un año y medio ¿de acuerdo? No quería que se filtraran a la prensa, ¿de acuerdo? No había ninguna razón para que lo supieran, por supuesto que no confiaba en ellos".

Por último, reveló que no tiene relación alguna con las hijas de su ex esposa Kris Jenner.

"Las únicas que se preocupan por mí son Kendall y Kylie. Ellas son mis hijas biológicas. Pasé 23 años acarreándolas".

Te puede interesar:

El embarazo de Kylie Jenner.

La joven empresaria publicó un mensaje sorpresa luego de que el diario británico Daily Mail, difundiera unas imágenes que confirmarían su estado de gestación.

First of all if you’re going to photoshop my photos blogs/paps!! Check for the crooked lines in the background.2nd photo is clearly altered pic.twitter.com/c9fi0EyhWB — Kylie Jenner (@KylieJenner) 5 de noviembre de 2017

El citado medio muestra el abultado vientre de Kylie Jenner mientras se alista abordar un jet privado, junto a sus hermanas Kourtney y Kendall para ir a Cleveland a la celebración de los 62 años de edad de su madre, Kris Jenner, matriarca del mediático clan Kardashian-Jenner.

Red Velvet Holiday Lip Kit is officially available on https://t.co/bDaiohhXCV �� pic.twitter.com/bV8IYhiw3C — Kylie Jenner (@KylieJenner) 22 de noviembre de 2017

Kylie Jenner aseguró que estas fotos habían sido "editadas" por los paparazzi.

"Primero que nada, si van a editar mis fotos, revisen bien las líneas de los fondos. La segunda foto es realmente obvio que ha sido alterada".

Kylie Jenner, de 20 años de edad, tiene una relación con el rapero Travis Scott, de 25 años. Se dice que ambos se convertirían en padres de una niña en febrero del próximo año.

Con información Huffingtonpost.com

QUIZÁ TE INTERESES ESTA NOTA:

Nick Carter reacciona ante acusaciones de violación.

Ante la denuncia que hizo una mujer contra el integrante del grupo Backstreet Boys, Nick Carter, el artista salió a defenderse a través de un comunicado que rescató el sitio especializado Variety.

"Estoy impactado y triste con las acusaciones de la señorita Schuman. Melissa nunca me expresó, mientras estábamos juntos o en cualquier momento desde eso, que lo que hicimos no fue consensuado. Fuimos a grabar un canción y tocamos juntos, siempre fui respetuoso y le di apoyo tanto personal como profesionalmente", señaló el intérprete.

"Esta es la primera vez que escucho estas acusaciones, cerca de dos décadas después. Va en contra de mi naturaleza todo lo que sea causar intencionalmente incomodidad o daño", añadió.

Enjoying a little quality family time at the park. #familyman #odinsparents #babies #truelove Una publicación compartida por Nick Carter (@nickcarter) el 24 de Oct de 2017 a la(s) 5:28 PDT

LA ACUSACIÓN.

Por medio de una larga y detallada publicación en su blog personal, Melissa Schuman aseguró que fue violada.

"Voy a compartir algo que quise fingir que nunca sucedió desde que tenía 18 años. Una carga que pensé que tendría que llevar durante el resto de mi vida y que sufrir en silencio".

Schuman indicó que el primer contacto con Nick Carter fue cuando el cantante, por medio de sus representantes, mostró interés romántico en ella, por lo que la llamó por teléfono en una ocasión.

Nothing like a little #happyplace to put a smile on your face! ��������thanks! @wearehappyplace #wearehappyplace #happymonday Una publicación compartida por Melissa // Schuman (@themelissaschuman) el 20 de Nov de 2017 a la(s) 12:57 PST

Años más tarde, ambos cantantes participaban en una película para televisión y Schuman, que entonces no tenía pareja, tuvo la impresión de que Nick Carter era "amable" y "carismático".

Siempre según el relato de la artista, el cantante la invitó a pasar un día libre junto a un amigo en un apartamento en Santa Mónica, y Melissa Schuman acudió junto a su compañera de piso.

En un momento dado, Melissa Schuman y Nick Carter comenzaron a besarse, pero ella le dijo que no quería ir más lejos ya que, por convicciones religiosas, era virgen y pretendía serlo hasta que se casara.

Watching #dwts and visualizing ���� #ballroondreams #abc #dancingwiththestars hair cut and color by the impeccable @sherri_bellesirenesalon @bellesirenesalon ��Makeup by @beautifulfxbyaubrey Una publicación compartida por Melissa // Schuman (@themelissaschuman) el 26 de Sep de 2017 a la(s) 9:28 PDT

Pese a que le dijo que parara, el cantante le desabrochó le pantalones y le practicó sexo oral.

A continuación, se quitó él los pantalones y le pidió que le practicara una felación, pero ella se negó.

Nick Carter se enfadó y puso la mano de Melissa Schuman sobre su pene, por lo que ella, con miedo ante un hombre mucho más grande y fuerte, finalmente accedió.

@papermagazine Una publicación compartida por Nick Carter (@nickcarter) el 21 de Ago de 2017 a la(s) 10:19 PDT

Posteriormente, el músico la llevó a su cama, se tumbó sobre ella y la violó, pese a que ella le decía que no quería practicar sexo ya que estaba esperando a tener sus primeras relaciones íntimas con su futuro marido.

Según el relato de Melissa Schuman, Carter le susurraba al oído todo el rato: