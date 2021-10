México.- La conductora Carmen Muñoz, con la intención de mantenerse más cerca de su público y ayudarles en temas del amor, lanza su libro "Dale like al amor", buscando ayudar a las personas a amarse a sí mismos primero y luego adentrarse en el mundo romántico.

En entrevista con Debate, la también conferencista y especialista en temas de comunicación y pareja habla sobre la inspiración detrás de su nuevo libro, disponible ya en todas las librerías, e-book y audiolibro, el proceso de escritura, las etapas y el aprendizaje que le dejó.

¿Cómo nace la idea del título "Dale like al amor"?

"Nace por todo lo que estamos viviendo en la era digital ahora con las redes sociales, que estamos muy preocupados por la aprobación de los demás. Donde le damos like a todo mundo y a todas las publicaciones, menos a nosotros. Por ahí parte el título; hay que darnos like a nosotros mismos para poderle darle like al amor", comparte.

Carmen Muñoz ayuda a encontrar el amor propio y el éxito en las relaciones amorosas con su libro "Dale like al amor". Foto: Cortesía

Hay que empezar por el amor propio

Para poder dar el siguiente paso en el amor, Carmen considera que: "hay que empezar por ese amor propio, ver hacia nosotros, vernos en el espejo y decir: 'me gusto, me quiero como soy, como estoy, como pienso, como siento y como vivo mis emociones'. Dale Like al amor tiene que ver con eso, con ese amor propio que a veces nos falta ponerle un poco más de atención antes de enamorarnos de alguien más".

¿Qué motivó a Carmen Muñoz a ayudar a los demás en temas del amor?

"Sin duda, ahorrarles a muchos unas, dos que tres desilusiones, compartirles mi historia y las de otras personas, esas historias que he escuchado a lo largo de los años", explica.

Por 14 años, Muñoz ha hecho Diálogos en confianza en el Canal Once; por tres años y medio hizo Enamorándonos y fue ahí en donde logró escuchar tantas historias de amor y desamor que no dudó en plasmarlas en un libro para compartirlas y ayudar a otras personas, para quienes llevan ya un tramo del camino recorrido y quienes están emprendiéndolo, y necesitan de un consejo.

El libro "Dale like al amor" va dirigido para jóvenes de 18 años en adelante, para padres y personas de todas las edades, quienes podrán leerlo y compartirlos con sus hijos, esto durante el inicio de sus relaciones amorosas y así poder explicar todo lo que viene después del enamoramiento.

La conductora Carmen Muñoz lanza su libre "Dale like al amor" buscando ayudar a las personas a amarse a sí mismos y luego adentrarse en temas de amor. Foto: Cortesía

Para poder desarrollar su faceta como escritora, Carmen Muñoz se juntó con especialistas ene l tema que la ayudaron a explorarlo durante siete capítulos, donde inicia la historia, donde sigue el date like, lo que es estar enamorado, entender un corazón roto y finalizar con el amor propio.

El proceso de escritura de Dale like al amor

De acuerdo con Carmen, el proceso de escritura fue largo, pero logró disfrutarlo de principio a fin; fueron cinco años desde que lo logró aterrizar, la presentación, la aprobación y el inicio del acomodo de los capítulos, el cual valió la pena al final, pues llegó el momento indicado para lanzarlo.

¿Cuál fue la su etapa favorita de "Dale like al amor"?

"Lo disfruté de principio a fin; porque al estar haciendo análisis de los testimonios, seleccionarlos, platicar con especialistas, aterrizar ideas, compartir mi historia, fue un proceso que disfruté muchísimo y más ahora que lo tengo en mis manos. Se siente muy bonito haber realizado este sueño", comentó la conductora.

¿Cuál fue la etapa más difícil?

"Al principio, cuando no sabes cómo acomodar tus ideas, no sabes cómo aterrizarlas. Las tienes en la mente, pero cómo las llevo a la escritura y es escribir, borrar, depurar, de repente agregar, pero es parte del proceso; leerlo y leerlo hasta quedar conforme con lo que estás haciendo".

¿Qué aprendizaje le dejó a Carmen Muñoz "Dale like al amor"?

"El darte like a tu primero y luego dárselo al amor, el dejarnos de preocupar por lo que digan los demás, la aprobación de los otros, el estar esperando algo de las demás personas, lo más importante es quién eres, que te reconozcas, que te ames todos los días con defectos y virtudes, los obstáculos que se van presentando en la vida, el cómo lo saltas y sigues adelante. Eso es lo más importante, la opinión que tengas de ti mismo".

El libro "Dale like al amor" de Carmen Muñoz ya está disponible en librerías, audiolibros e Internet, para motivar al público a leerlo, la conductora y especialista en temas de amor comparte el siguiente mensaje:

"Los invito a que lo lean en familia para estar más cerca de los jóvenes, de los adolescentes y los no tan jóvenes. Es una herramienta que los va a ayudar muchísimo. Un libro que está hecho con el corazón y lo que a mí me ha funcionado, lo que no y sé que puede ayudar a alguien para evitar errores y corazones rotos. Cada quien lo tomará para ser una mejor persona y tener una mejor relación", finalizó.

