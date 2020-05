Carmen Muñoz, de Enamorándonos, desmiente sufrir violencia familiar

Luego del escándalo que trascendió en Internet de que, supuestamente, la conductora de Enamorándonos Carmen Muñoz sufría de violencia dentro de su matrimonio, ella misma rompe el silencio y sale a hablar al respecto a través de su programa de televisión.

Fue mediante el programa "Al Extremo", que actualmente conduce Muñoz, en donde salió a negar lo publicado en una revista nacional, explicando que en todos los años que lleva de relación con el actor Juan Ángel Esparza nunca ha vivido violencia de ningún tipo.

"Llevamos casi 16 años juntos y estamos seguros de los que tenemos como familia y de lo que le estamos inculcando a nuestra hija", detalló.

La conductora de Tv Azteca explicó que esta sería la primera y única vez que hablaría del tema, y la razón por la cual lo hizo en el programa fue porque ella siempre se ha mostrado transparente con el público y esta vez no sería la excepción.

Hago este desmentido para que no crean en los comentarios mal intencionados que hacen esas publicaciones y en donde no firman, no dan la cara, no tienen pruebas porque no las hay. Así como cada día doy la cara con mi mejor actitud ahora lo estoy dando que salió esta publicación. Gracias al público por creer en quien soy", finalizó.