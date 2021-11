Carmen Muñoz deja la televisión por tiempo indefinido y revela los motivos de su ausencia

México. Carmen Muñoz, quien ha formado parte de proyectos como Enamorándonos y Al Extremo, se ausentará de manera indefinida de la televisión debido a una situación familiar, lo hizo público en redes sociales.

La popular conductora Carmen Muñoz ha sido objeto de una emotiva despedida del programa Al Extremo, donde participa actualmente, y Uriel Estrada y Anette Cuburu le agradecieron por el tiempo que participó en el programa.

En la emisión del pasado viernes 19 de noviembre de 2021, compañeros de Muñoz la despidieron y le expresaron su reconocimiento por ser una excelente conductora, además le desearon que pronto esté de regreso en las filas de Televisión Azteca.

“Gracias por las horas de trabajo, por tu calidad humana y por tu bondad, mil gracias porque siempre nos regalas una hermosa sonrisa. Contigo compartimos muchas alegrías y momentos increíbles, maravillosos", dijo Uriel Estrada.

Foto de Instagram

La renuncia de Carmen Muñoz a Televisión Azteca tomó por sorpresa a todos en la televisora, también a seguidores de ella en las redes sociales, quienes en un principio creyeron que se trataba de una broma de su parte, pero no fue así.

En el programa Ventaneando, Pati Chapoy hizo público que Carmen Muñoz terminó su relación laboral con la televisora para la cual trabaja ella también, y explicó el motivo de su despedida.

“Pidió hace unos 10 días autorización para ausentarse una temporada ya que su mamá padeció una caída y su papá está grave de salud. Ella se traslada a Guadalajara”, dijo Chapoy.

También señaló Chapoy que Carmen decidió no firmar un nuevo contrato. "Ya no va a trabajar acá. Ella de una forma muy clara dijo que simplemente no quería continuar, quería dedicarse a escribir libros, dijo que ella en este momento se iba.”

Carmen, por su parte, en Twitter escribió este mensaje: "Gracias a todos por sus mensajes !! Nada mejor que estar unidos en todo momento. Siempre con el apoyo de @juanangel_mx mi marido, Cosette mi hija y mi familia!! Los quiero!! Les mando besos”, “La familia siempre será lo más importante.”

Carmen es de las conductoras de televisión más guapas y talentosa de México en estos momentos, además que se ha ganado el cariño del público con su trabajo y por su humildad también.

Al momento Carmen Muñoz no ha vuelto a escribir nada en sus redes sociales respecto a su despedida de Televisión Azteca, seguramente en las próximas horas o días lo hará.