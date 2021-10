Carmen Muñoz presenta su primer libro Dale Like al Amor

México. La periodista y conductora de televisión Carmen Muñoz promociona en varios programas de televisión su primer libro Dale Like al Amor, el cual estuvo preparando durante varios meses.

En entrevista con el programa Ventaneando, Muñoz, conductora del programa de Televisión Azteca Enamorándonos, dijo que su libro se basa en la experiencia que ha tenido en su carrera profesional.

"Dale like al amor es un título que nos identifica a todos porque estamos en una era digital, por eso pensé mucho en cómo ponerle a este libro lo decidí después de platicar con amigas, con mi marido y con mi hija", señaló Carmen en Ventaneando.

El libro de Carmen en pocas palabras es la recopilación de muchos testimonios que han pasado por su vida, refiere, además la gran pregunta que hace a sus fans es "¿Cuántos likes te das tú?", y de ello precisamente habla en su libro.

"Es una recopilación de testimonios de amor y desamor que he escuchado a lo largo de 14 años en los que he estado trabajando en programas de parejas, que me han dejado muchísimas experiencias y aprendizajes."

Foto de Instagram

Para escribir Dale Like al Amor, Carmen señala que recurrió a especialistas que ha conocido en su carrera como periodista y le encantaría que la gente se de la oportunidad de leerlo y tomar del contenido lo que considera para su vida diaria.

"Han sido cinco años de estar planeándolo, pensando, porque quise darle un lenguaje casual, común y ágil de leer", destaca Carmen en Ventaneando.

Carmen Muñoz es uno de los rostros más conocidos de la televisión en México gracias al exitoso reality de Azteca Enamorándonos y goza del cariño del público, y tras terminar su ciclo en este proyecto pasó a formar parte de Al extremo.

María del Carmen Muñoz Loza es el nombre completo de la comunicadora y según información en su biografía nació el 27 de junio de 1963 en la Ciudad de México.

Carmen Muñoz es Licenciada en Ciencias de la Comunicación y se ha desempeñado como conductora y locutora desde que tenía 15 años de edad, hasta la fecha, y es considerada en la actualidad como una de las conductoras de la televisión mexicana más populares e influyentes.