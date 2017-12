Carmen Muñoz revela qué pasará con "Enamorándonos"

La productora Magda Rodríguez dejó repentinamente "Enamorándonos". Gracias a su talento logró convertir a la emisión como la favorita de la tarde a través de Televisión Azteca. Carmen Muñoz, la conductora, ya reaccionó al respecto.

En entrevista con "Ventaneando", Carmen cita que vienen cambios a la emisión que conduce con éxito.

“Sabemos que así es la televisión, los cambios vienen de la noche a la mañana.Siempre estamos al pie del cañón, entregados al proyecto, y yo todos los días doy mi pasión, mi amor, mi energía. Es muy divertido, aunque hay momentos que me hacen sacar lo peor de mí; ha sido interesante porque sacaron una parte de mí escondida”.

Desde este 21 de diciembre, Hernán Albarenque y Alejandro Esquivel, productores de MasterChef MX tomaron las riendas de Enamorándonos, y Carmen opinó:

"Todos los cambios pasan por algo, siempre he estado consciente de que así tiene que ser, y siempre me subo al barco. Sé que este cambio será bueno, sé la trayectoria de los productores, no son una topamos y tengo toda mi energía y mi fe y mi trabajo puesto en lo que ellos designen, y sé que 'Enamorándonos' va a enamorar a todo México”.

http://youtu.be/fPuvf8VatOE

“Seguramente se irán afinando algunas cosas, y como ellos lo han dicho, vienen a sumar, y de eso se trata, de ir a pulir. Soy afortunada de trabajar con grandes productores…”.

Productora de Enamorándonos dice por qué se va a Televisa.

Hace unos días surgieron fuertes rumores acerca de que Magda Rodríguez, ex productora del programa Enamorándonos de Tv Azteca, se iría a la competencia (Televisa) para ser la nueva encargada del matutino 'Hoy' este 2018.

Ahora la periodista Maxine Woodside entrevistó a la madre de Andrea Escalona, la cual informó que efectivamente se va a Televisa ella su hermana y su hija, aunque no han decido el proyecto que tomaran en sus manos.

Además, desmintió los rumores donde se decía que ella produciría el programa "Hoy", Magda se encuentra muy feliz de regresar a su antigua casa así lo expresó la comunicóloga Maxine.

Ya nos contó @magdaproducer que no producirá el Programa Hoy. Sí se va a Televisa pero apenas va a elegir el proyecto que marcará su regreso a la televisora. Está muy feliz de regresar a Televisa. — Maxine Woodside (@maxwoodside) 22 de diciembre de 2017

Mientras tanto Enamorándonos será producido a partir de este jueves 21 de diciembre por los productores de Masterchef Mx.

Gracias @magdaproducer por tomarme la llamada y aclararnos todo sobre tu regreso a Televisa. ¡¡Te mando besos y mucho éxito!! — Maxine Woodside (@maxwoodside) 22 de diciembre de 2017

Magda posicionó el programa conducido por Carmen Muñoz, y hace unos días presentó ‘El Club de Eva’ con Laura G, entre otras, parece que Rodríguez cayó en la tentación que la rondaba desde hace unos meses.

Damaris Rojas enfrenta problemas

La participante del polémico programa "Enamorándonos" Damaris Rojas, rompió en llanto en plena emisión en vivo.

Damaris entre lágrimas y destrozada reclamó a Magaly y Bruno, ya que mientras ellos permanecen felices y disfrutan de su amor, su esposo la abandono tras las mentiras que le dijeron estos dos participantes incuso se le fueron encima a la esposa de Rorro y Carmen les pidió que se retiraran para que se sintiera mejor.

Además, reveló que el papá de su hijo se lo llevo y no ha sabido nada del menor, cosa que la tiene muy preocupada, incluso pidió ayuda a todos los que tuvieran información acerca del paradero.

Por su parte Rorro dejó los problemas y le dijo que estaría con ella en estos momentos tan abrumadores incluso su enemiga Magaly le comentó que tanto ella como Bruno la apoyaran en lo que necesitara.

Cabe mencionar que la concursante viajó a Veracruz para un show sólo para caballeros, con un atuendo de ratoncita con minifalda y con un escote que dejaba poco a la imaginación, mientras en el escenario sonaba música de reguetón, según relata la nota publicada por Kadri.

Dámaris saltó al reconocimiento público por su participación en el programa enamorándonos, pero esta vez está en el ojo del huracán luego de que un video saliera a la luz donde presuntamente está haciendo un show sólo para hombres, y cuyos comentarios acerca de ella no hicieron esperar.

Pero en esta ocasión Damaris está siendo blanco de las críticas luego de que se filtrara en Facebook un video donde se le mira bailando de una manera muy provocativa y sensual, luciendo un traje de ratoncita con minifalda y un atrevido escote que muestra mucho a los caballeros.

Usuarios de redes sociales le han reprochado que no respete su matrimonio y mucho menos a su hijo ya que con estos actos deja mucho que desear y con sus anteriores escándalos anteriores.

El supuesto Fraude de Enamorándonos

El programa "Enamorándonos" de Tv Azteca sigue causando polémica. En varias ocasiones ha sido puesta en duda su credibilidad y esta vez vuelve a suceder.

Los rumores señalan que los integrantes de la emisión sólo obedecen a lo que les dice la producción, algo que quedó en evidencia hace unos días, cuando Damaris se encontraba hablando de los supuesto problemas que tiene con su esposo Rorro.