Carmen Muñoz rompe en llanto al ver una escena demasiado fuerte de su esposo Juan Ángel Esparza

Carmen Muñoz dejó más que en claro que ver una escena fuerte de su esposo en una ocasión la hizo llorar bastante, pues lejos de ser algo emotivo, Juan Ángel Esparza tenía que hacer la dramatización sobre una violación, acción que se le hizo muy fuerte a la famosa mujer.

Y es que el actor mexicano le había pedido a Carmen Muñoz que diera su punto de vista en la escena que realizó el también padre de su hija, esto apenas cuando la pareja apenas se habían ido a vivir juntos, pero lejos de verla con ojos críticos le ganó la tristeza a la presentadora.

"Quiero que me des tu punto de vista no", entonces yo dije 'sí, claro yo la quiero ver yo bien segura no y empiezo a ver la escena algo pasó en mí que me sentí mal y empece a llorar", cuando salieron las lágrimas el histrión le preguntó por qué lloraba por lo cual de inmediato le contestó diciendo que sentía horrible al ver la escena de maltrato.

Por si fuera poco, Juan Ángel Esparza, lejos de quedarse callado de inmediato le dijo a Carmen Muñoz que todo era parte del guion, pues estaban actuando, por lo que a partir de ahí trató de ver no solo las escenas de su esposo, sino de otros actores con una visión más profesional, pues lleva años en el medio de la farándula.

Para quienes no lo saben, el matrimonio de estos dos famosos es uno de los más sólidos del medio del espectáculo mexicano desde hace años y siempre han tratado de llevarlo alejado de los medios, además de los famosos chismes, pues nunca han dado de que hablar ante la prensa o en redes sociales.

"Es lo mejor la convivencia en familia, mikaaa felicidades y a disfrutar mientras se pueda", "Que agradable sorpresa el saber que son esposos...los dos me caen muy bien y tienen linda vibra", "Eres una reina y un ejemplo de vida te admiro total y más por lo chambeadora y mamá. Secretos al desnudo no me perderé @carmenmoriginal", escriben las redes a este par.