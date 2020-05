Carmen Muñoz sufre supuesta violencia intrafamiliar por parte de su esposo

La revista TVNota publica una entrevista con una supuesta persona cercana a Carmen Muñoz y su esposo Juan Ángel Esparza (actor de Televisa), quien aseguró que la ex conductora del programa "Enamorándonos" de TV Azteca vive todo un infierno al lado de su esposo, a quien acusó de violento, holgazán y posesivo.

Presuntamente Juan Ángel Esparza es una persona muy celosa y estos mismos celos, han llegado a convertirse en violencia intrafamiliar. "La hemos visto con los brazos llenos de moretones, ella dice que son del gimnasio, pero son jalones que Juan Ángel le mete, porque a cada rato le arma panchos", comentó esta persona al ser cuestionada si Carmen Muñoz sufría de violencia.

Al parecer Carmen Muñoz está en depresión por la cancelación de "Enamorándonos" y porque actualmente su esposo no quiere trabajar. "En Televisa, empresa para que Juan trabaja, pararon todo (por el Coronavirus), aunque el que no trabaje no es de ahorita; él es un holgazán, un mantenido".

Los que somos cercarnos a Carmen, sabemos que ella sufre mucho a su lado.

Carmen Muñoz y su esposo tendrían problemas desde el inicio de su relación, pero supuestamente las cosas se complicaron cuando ella obtuvo mucho éxito con el programa de TV Azteca. "Han tenido problemas desde siempre, pero los más fuertes iniciaron cuando Carmen entró a 'Enamorándonos' y le llegó la fama, ella ya se empezaba a hacer de un nombre y a Juan Ángel casi no lo llamaban, así que cuando a Carmen le llegó la oportunidad de 'Enamorándonos' y comenzó a tener mucho éxito, eso no le gustó a él y empezó a reclamarle por todo".

Según la fuente consultada por la revista antes mencionada, Juan Ángel le ha sido infiel en muchas ocasiones. Al ser cuestionada si Carmen Muñoz no ha pensado en dejarlo, respondió:

Para nada, primero muerta, ella ya lo aceptó así y así se quedará, pues sólo quiere tener junta a su familia.

Hasta el momento la ex conductora de "Enamorándonos" no ha comentado nada al respecto.

También te puede interesar:

Balean a "El abogado del pueblo", ex participante de Enamorándonos

Qué fue de Popotitos concursante de Enamorándonos

La última publicación en Instagram del fallecido participante de Enamorándonos USA