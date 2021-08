Carmen Salinas al saber del contagio de Covid-19 de Paty Navidad no quiere saber de ella

Carmen Salinas de 81 años de edad no quiere tener relación de ningún tipo con Paty Navidad de 48, pues sigue molesta por la vez que dijo que el Covid-19 era una estrategia para dominar a la humanidad.

Y a pesar que Paty Navidad se contagió de Covid-19 y necesitó hospitalización, a Carmen Salinas quien trabajó con ella en Aventurera hace varios años, no le interesa para nada lo que esté pasando la actriz mexicana.

Con las personas que no te orientan y todo no hay que hablar, así es la manera de pensar de esas gentes y ya vez le dio Covid, no hable con ella, la gente que no orienta bien a las otras personas no hay que acercarse a ellas, dijo Carmen Salinas para el programa Hoy.

Por si fuera poco no es la primera vez que Carmen Salinas opina sobre la ex aventurera, pues le extrañó tanto cuando supo sobre las declaraciones de la sinaloense.

Mientras tanto los internautas también opinaron sobre todo lo relacionado con estas dos famosas quienes ahora han perdido contacto por las opiniones que han realizado.

"Uy Carmela, vieras que angustiada estará Paty porque no le vas hablar", "Paty navidad no creia en el covid y ahora lo padece", fueron algunos de los comentarios en redes.

Cabe mencionar que Carmen Salinas siempre ha dado de que hablar al opinar sobre algún tema relacionado con el mundo de la farándula.