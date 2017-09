Carmen Salinas "aplaude" decisión que toma Televisa

Carmen Salinas, en entrevista con "Ventaneando", se muestra conforme y apalude que la empresa Televisa haya cambiado su forma de trabajar, y haya tomado la decisión de "quitar" millonarias exclusividades a muchos de sus artistas.

"Creo que pensaron razonablemente y agarraron la onda de que no debían pagar tanto dinero a sus artistas, muchos de los cuales cobraban sin trabajar. mi también me quitaron la mia.!"

"A muchos les pagaban un millón o más.¡ Que bueno que se las quitaron! El que trabaje que bueno, y el que no, que se raque con sus propias uñas."

Se muestra solidaria.

Carmen Salinas, actriz y diputada federal plurinominal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), manifestó su tristeza hace unos días por las acusaciones que enfrenta el cantante Julión Álvarez y el futbolista Rafael Márquez por el presunto delito de lavado de dinero.



Carmen Salinas, una mujer llena de logros. Foto: Facebook



"Me da tanta tristeza porque son gente buena. Nunca he visto a Rafa en un mal estado, ni tomando, ni fumado, es una gente muy educada. A Julión no tengo el gusto de conocerlo personalmente, pero se ve, aunque sea en la televisión, a la gente buena", dijo.