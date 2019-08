Carmen Salinas asegura que golpeando a los hijos se les educa

Carmen Salinas vuelve a causar polémica en el mundo del espectáculo pues la actriz aseguró en el programa de Montse & Joe que la mejor manera en que los hijos sean educados de buena manera es a golpes causando ruido en redes sociales.

Y es que la primera actriz confesó que usó mano dura con sus hijos cuando los cachó haciendo cosas indebidas y aunque Montserrat le preguntó que si volvieran hacer lo que hicieron los golpearía de nuevo así respondió.

"Le di un manaso a Pedrito en su momento, pero creo que a los hijos hay que darles un manazo en el momento que lo necesita y a mi hija la agarre fumando de 17 años y la cabeza se le hizo así como la del exorcista moles le metí un cachetadón y no lo volvió hacer así deber de ser nada más una y hablar con ellos no hablarles con groserías...", dijo Carmen Salinas en el programa.

Recordemos que Carmen Salinas es una de las mujeres más controversiales del medio del espectáculo, ya que siempre da su punto de vista sobre los problemas que enfrentan otros famosos el más reciente fue el pleito que enfrentó con Niurka Marcos al defender a la actriz Edith González (QEPD).

Y es que la cubana aseguró que ella fue la mejor Aventurera de la obra por lo que la exproductora no se quedó callada y se le fue con todo la vedette con tal de defender la memoria de la fallecida actriz.

“Se me murió, chiquita, Edith está muerta, ya no se puede defender, ya, hay que dejar que los muertos descansen. No voy a contestar nada ni a favor tuyo, ni en contra. Tú eres la mejor del universo y siempre vas a serlo”, le dijo Carmen.

Ante estas declaraciones a Niurka no le quedó más que pedirle disculpas a su colega dejando el escándalo atrás pues fue la misma Carmen quien dio a conocer que la actriz se comunicó con ella para hablar del altercado.

