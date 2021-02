Carmen Salinas asegura sobre Lyn May: "pague la cirugía de la cara para sacarle toda la porquería"

La vedette Lyn May aseguró hace unos días en una entrevista para el programa "De primera mano" que se transmite por Imagen Televisión, que la actriz Carmen Salinas fue la responsable de difundir la "fake news" sobre la muerte de la vedette mexicana de ascendencia china. De acuerdo con la también actriz del llamado "cine de ficheras", tiempo atrás Carmelita era buena persona, pero desde que se metió en la política se convirtió en una persona elitista.

Carmen Salinas fue Diputada al Congreso de la Unión por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), del 20 de septiembre de 2015 al 31 de agosto de 2018. Lyn May aseguró, "quiere ser Presidenta de la República y eso, ha cambiado mucho, es elitista, ya estoy muy abajo, entonces anda con puros políticos de amiga y eso es lo que pasa".

¿Cómo respondió Carmen Salinas a estas declaraciones de Lyn May? Conociendo a la actriz originaria de la ciudad de Torreón, estado de Coahuila, México, no se quedaría en silencio ante las acusaciones de la vedette de 69 años de edad. En su feed de Instagram compartió una tarjeta que guarda en su hogar, la cual le envió la vedette el 7 de diciembre de 2005.

En dicha tarjeta Liliana Mendiola Mayanes, nombre real de la también bailarina, escribió: "Carmen, mucho éxito como siempre, te lo mereces, soy tu amiga sincera de toda la vida. Tenemos Carmen para muchos años, te quiero". En su post en Instagram, Carmen Salinas contó que compartía estas palabras que le dedicó Lyn May, ante sus recientes declaraciones donde afirmó que por más que trataba, no conseguía la amistad de la señora Carmelita.

Carmen Salinas quien ha participado en telenovelas como "Por que el amor manda", "Mi corazón es tuyo", "Mi marido tiene familia" y muchas más, fue muy clara con sus palabras con respecto a Lyn May:

Por la amistad que siempre nos unió, pague la cirugía que le hicieron en la cara para sacarle toda la porquería que le inyectaron.

Asimismo mencionó que "esta tarjeta que guardo de ella, habla de una gran amistad entre las dos. Señora, es pecado decir tanta mentira, como las que usted echa siempre, Dios la perdone". Hasta el momento Lyn May no ha comentado nada sobre estas declaraciones de Carmen Salinas.

La tarjeta que Lyn May envió junto a un arreglo de flores a Carmen Salinas. Foto: Instagram @carmensalinas_56

Carmen Salinas sale en defensa de Fátima Molina

Por otra parte, la actriz se caracteriza por dar su opinión con respecto al acontecer en el espectáculo en México. Anteriormente surgieron los rumores de que la telenovela "Te acuerdas de mí" protagonizada por Fátima Molina y Gabriel Soto, sería sacada del horario estelar pues no ha tenido los resultados esperados. Supuestamente los televidentes no están conformes con la actriz estelar, quien ha recibido críticas por su apariencia física.

En su cuenta de Instagram Carmen Salinas compartió un mensaje de apoyo: "no saben la tristeza que siento en mi corazón por ver cómo tratan a la joven actriz Fátima Molina, por ser un morenita muy linda. Ella es una muy buena actriz y muy buena persona, apoyémosla todos, no le hace daño a nadie. Por ser morena, bajita, no tienen porque insultarla. San Benito y San Ramón, pongan un candado en la boca a todos sus enemigos para que ya no hablen mal de ella, Dios te bendiga hija linda".

En su cuenta de Facebook Fátima Molina señaló no tener idea si la telenovela "Te acuerdas de mí" será cambiada del horario estelar y que no sabía que algunas personas del público, decían que este supuesto cambio de horario era por su culpa. "Por mi físico, porque soy morena, porque tengo un lunar bajo el ojo, porque no soy alta, porque soy 'muy mexicana', no lo sabía, pero si eso llega a ser real, que tristeza que en estos tiempos para algunos sea imposible romper con los estereotipos que ustedes mismos como público, siguen marcando para la televisión".