Carmen Salinas barre la tumba de Edith González y la critican

Carmen Salinas va a barrer la tumba de la actriz Edith González, quien falleció hace unos dias apenas a causa de cáncer de ovario, y la critican fuertemente usuarios en redes sociales. La exdiputada crea polémica con su visita al cementerio.

Carmen Salinas visitó la tumba de la actriz Edith González para barrerla, y a un reportero del programa "Hoy" se le ocurre subir una imagen a sus redes sociales, pero no le va nada bien con muchos de los comentarios que le hace la gente.

Usuarios en redes arremeten fuertemente en contra de doña Carmen y le hacen saber que es una "oportunista", puesto que no sabe respetar.

Otras personas se refieren a doña Carmen como “vieja argüendera”, y otras más le hacen saber que la tumba no se barre, sino que se recogen las flores secas con las manos.

Tras la muerte de Edith González, la actriz Carmen Salinas, habló sobre el gran impacto que tuvo en "Aventurera" revelando historias muy divertidas a lado de la primera actriz en interpretar a la sensual 'Elena Tejero'

Carmen Salinas se mostró devastada al enterarse de la muerte de Edith González y es que la actriz tuvo las mejores anécdotas de su vida junto a González, quien protagonizó exitosas telenovelas como "Si, mi amor", "Monte calvario", "Palabra de mujer" y "Mujer de madera", entre muchas más.

Edith González fue la primera mujer en encarnar a 'Elena Tejero', y aunque en un principio se dijo que Itati Cantoral sería la protagonista, por cuestiones de trabajo no pudo, por lo que Gonzalez se quedó con el papel principal de la obra.

Carmen Salinas reveló varias anécdotas al programa Ventaneando, y señalo que mientras trabajó con ella no hubo nada de qué quejarse, porque trabajó con mucha disciplina y profesionalismo.

Me entra una llamada y para Edith y me dice Carmelita yo soy Aventurera y debutamos y debutamos el 28 de octubre de 1997 en el salón Los Ángeles me acuerdo la ropa la hizo Mitzy...", dijo Carmen.