Carmen Salinas confiesa que estuvo a punto de suicidarse

Nadie se imaginó que Carmen Salinas hiciera una fuerte confesión para el programa Hoy, pues se armo de valor y confesó que intentó suicidarse después de haberse convertido en madre por primera vez, ya que la familia de su esposo Pedro Plascencia quiso quitarle a su hija cuando ella apenas era una jovencita, pues al parecer no tenían buena relación con la famosa corcholata, por lo que en un acto desesperado se cortó las venas, incluso mostró la cicatriz de su mano izquierda.

De chiquita me querían quitar a mi hija María Eugenita llegó a tal mi desesperación que daba la vida por ella, es la única vez que intenté suicidarme mira la cicatriz, mira aquí bien hija la vez cuando me corté las venas, por mi hija, por una hija daba la vida, confesó Carmen Salinas para el programa Hoy.

De acuerdo con la misma Carmen Salinas el problema se debió después de que la actriz decidió divorciarse de Pedro Plascencia, por lo que su exsuegra y sus excuñadas, decidieron hacer todo lo posible por separar a madre e hija, por lo que en un intento de locura decidió cortarse las venas pues el terror le estaba ganando la batalla en esos momentos.

Mi exsuegra y sus hijos de ella y se enojo mucho el papel de la niña o sea Pedro que su familia se hubiera portado así conmigo, indignado estaba son como te diría anécdotas de mi vida y experiencias de mi vida muy tristes, dijo Carmen Salinas, quien desea un busto hecho de llaves para que queden plasmadas sus vivencias dentro y fuera del espectáculo.

Carmen Salinas mostrando la cicatriz de su intento de suicidio/captura de pantalla

Recordemos que Carmen Salinas tiene su propio canal de YouTube donde cuenta varias anécdotas sobre como ha sido si ascenso a la fama y a las personas que ha ayudado para tener un lugar en el mundo de la farándula, por lo que ha dejado a más de uno con la boca abierta por los relatos que cuenta la primera actriz, quien conoció a los máximos exponentes del Cine de Oro mexicano, como María Félix e incluso hasta poderosos jefes del narcotráfico como Rafael Caro Quintero, con quienes tuvo la oportunidad de vivir diversas experiencias en su momento.

En una ocasión Carmen Salinas confesó como conoció a Rafael Caro Quintero en la cárcel, algo que le dio mucho miedo en ese momento, pues nunca se imaginó que conocería al afamado capo de la época.

Es una coincidencia pero no somos familiares, pero si quiere hágale una carta y yo se la pongo en el correo, si usted le hace una carta, yo con mucho gusto la llevó personalmente al correo le pongo los timbres y se la mandó porque cómo le voy a salir con eso al Presidente, dijo Carmen Salina cuando Rafael Caro Quintero le pidió su ayuda para salir de la cárcel.

Otra de las cosas por la que Carmen Salinas es famosa, es por hablar sobre los problemas que enfrentan otros famosos en el medio artístico, pues la primera actriz está al pendiente de todo, como cuando despotricó en contra de Paty Navidad por decir locuras sobre la pandemia de coronavirus, causando tremenda polémica.

Este es el canal de YouTube de Carmen Salinas/captura de pantalla

"A mi la señora Paty Navidad no me interesa si está loquita es problema de ella, pero mío no es, te lo juro mi no es, te lo juro que mío no es, yo no la parí, yo sí creo en esa cosa y me da mucho miedo, mucho miedo y no es cosa del gobierno, no es cosa ni de políticos, ni de partidos es una cosa de la naturaleza", dijo para Venga la Alegría.

Por si fuera poco la actriz también tiene su lado amable, ya que sigue ayudando a otros colegas del medio, para que tengan una oportunidad en el mundo de la farándula y es que a Carmen Salinas le encanta echar la mano a quien busca una oportunidad.

